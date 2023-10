La moral del ping pong

No hay futuro como sociedad sin educación.

La crisis que estamos viviendo no es -sólo- económica, social o política, es existencial. Proviene de cómo somos a pesar de lo que nos gustaría ser. Odiamos a los políticos, a los banqueros, a los jueces, a los megaempresarios, a los sindicalistas, a los planeros, a los taxistas, a los policías, a los abogados, a los inspectores de cualquier repartición, a los empleados públicos, a los jóvenes irresponsables, a los viejos conservadores, a los que nos llenan de normas para cumplir y a los que no cumplen las normas, a algunos hombres por machistas, a algunas mujeres por feministas, a los que no se definen como la norma por bichos raros… Somos odiadores seriales y en alguno de estos estereotipos, de una manera alternada y repetitiva, según cada quién y cada momento, encarnamos todos los males.