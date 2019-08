La grieta política también llega al gimnasio

Mientras pedalean en la bicicleta personas de variada edad leen los varios ejemplares de La Capital que el gimnasio dispone para sus clientes. Tras la lectura surgen charlas sobre política, especialmente acerca del resultado electoral de las Paso que se desarrollan hoy en todo el país. El profesor da indicaciones sobre cómo mejorar los ejercicios pero está muy atento a no participar y fijar posición política que pueda molestar a sus alumnos, quienes no tienen problemas en hablar en voz alta. En un gimnasio se escucha de todo, hasta disparatadas maniobras para favorecer a uno u otro candidato. Mientras levantaba un pesa, un gimnasta de mediana edad confesaba que en las Paso votaría a Macri para que el oficialismo se “entusiasme” con una victoria, pero que en la “verdadera elección” lo haría a conciencia y le daría el voto a la fórmula F-F. Una mujer, no muy lejos de las pesas, anunciaba que votaría por Espert o Lavagna, pero que en “la final” lo haría por Macri. También había kirchneristas o no macristas entre los que transpiraban. No querían especular con ningún juego electoral y aseguraban que desde el inicio apoyarían al peronismo porque la teoría liberal del derrame “nunca llega”. Parece que el resultado electoral de esta noche no habría que tomarlo como una tendencia definitiva a juzgar por estos y otros comentarios que se escuchan por las calles, en las universidades, en los clubes deportivos o en los organismos públicos. Hoy se presentan diez fórmulas presidenciales y en ninguna hay competidores del mismo partido, por lo que de primaria esta elección tiene muy poco. Habrá que tolerar la ansiedad y esperar para sacar conclusiones.

El resultado más difícil: el precio del dólar de mañana

El dólar finalizó el viernes con tendencia alcista en lo que fue la última rueda financiera antes de las elecciones primarias de hoy y cotizó a $46,66 para la venta, frente a una persistente demanda por cobertura y crecientes tensiones en el plano externo. Para mantener la estabilidad cambiaria, el Banco Central mantuvo altas las tasas de interés y tenía a mano toda la artillería monetaria necesaria para que no se escape la cotización. Lo difícil de predecir será la reacción de los mercados cuando mañana abran las operaciones con un resultado determinado de la Paso que podría o no sugerir quién sería el candidato con más posibilidades de llegar a la Casa Rosada. ¿Subirá, bajará, se mantendrá estable? Los entendidos de la city sostienen que lo mejor es no tomar decisiones apresuradas.