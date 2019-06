La encuesta que hace sonreír a Bonfatti

Un reciente relevamiento preelectoral hecho en la provincia provocó un notable mejoramiento del humor en las filas del socialismo. Sucede que el trabajo, realizado por la consultora Doxa Data, pone al candidato del oficialismo por encima de su principal contendor, pese a lo que muchos pudieran haber pensado. Y así, Antonio Bonfatti aventaja a Omar Perotti por 5,7 puntos en la reñida carrera que termina en la Gobernación santafesina. El representante del Frente Progresista llegó al 40,1 %, en tanto el rafaelino del frente Juntos obtuvo el 34,4%. Muy lejos, el hombre de Cambiemos, José Corral, se quedó con el 16,3%. La encuesta se efectuó en la segunda semana de mayo.

Un médico siempre viene bien

El viernes, en el marco de la cena de Gala por el Centenario de la Federación Gremial de Industria y Comercio de Rosario, apenas empezada la ceremonia en el coqueto salón de Puerto Norte, un evento inesperado irrumpió el clima festivo. Uno de los comensales sufrió una ligera descompensación que requirió la urgente intervención de un médico. Fue así que Antonio Bonfatti acudió rápidamente a la atención de este hombre quien, luego de ser chequeado y reanimado por el dirigente socialista, mejoró su semblante y pudo ser derivado de inmediato a un efector de salud. Miguel Lifschitz, por su parte, hizo una mención a la situación en el momento en que tomó el micrófono: “En situaciones críticas, es siempre mejor un médico que un ingeniero”, disparó y provocó sonrisas entre los comensales.

La Feria del Libro arrancó con todo

Pese a que hace poco tiempo que comenzó, ya es posible asegurar que la Feria del Libro rosarina va a ser un gran éxito. Es que la masiva concurrencia que colma las instalaciones del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa no sólo invade los puestos de venta sino que también es grande la asistencia a las atractivas propuestas, que incluyen presentaciones, lecturas, diálogos y otras yerbas. Y quienes son del palo, además. cuentan que cuando transitan por los diversos espacios no pueden dejar de saludar a los numerosos conocidos y amigos con quienes se encuentran. Un escritor relataba, el otro día, que no tuvo tiempo durante su periplo de mirar ningún stand porque se la pasó conversando. “Me habré encontrado con más de cien personas, algunas que no veía desde hace años”, exageró el hombre, que se siente famoso.