La diferencia entre ser grande y grandote

Con mi corazón canalla lo aplaudo y saludo jubilosa, porque un grande saludó a otro grande, porque es un gesto justo y simple: todo lo que está bien.

En cambio, sigo indignada por los 15 grandotes que no estuvieron a la altura de esa inmensidad y porque no es la primera vez.

En un país donde la mayoría de los deportistas desaparecidos por la dictadura cívico, militar y eclesial tuvieron una ovalada en la mano (son 152 y casi una veintena de Rosario, aunque a la Unión local, los clubes y a la prensa les haya llevado mucho tiempo recordar). Y, además, es un territorio donde desde hace años se realiza un seven en homenaje a los jugadores asesinados y desaparecidos sin organización ni apoyo de ninguna unión provincial.

A pesar de todo ese escarnio, Los Pumas volvieron a estar débiles de memoria.

En su último partido, los All Blacks les demostraron que son grandes.

No sólo porque les ganaron sin miramientos sino porque dieron cuenta de su memoria y respeto al dolor inmensamente colectivo.

Sólo y nada menos colocaron antes del partido y a la vista de Los Pumas, una camiseta de las suyas, con el luto más puro, con el 10 y un Maradona. Una liturgia creativa que dejó al seleccionado nacional pequeñísimamente sonsos.

El año pasado los neocelandeses también dieron cuenta de memoria y respeto. El equipo aprovechó la estadía en Argentina durante la primera fecha del Rugby Championship para conocer un poco de historia del país que los recibía y visitaron el Museo Sitio de Memoria (ESMA). Catorce estuvieron en el centro de tortura y salieron conmovidos, sorprendiendo a la Unión de Rugby Argentina en su cara y en su cancha.

Ambos gestos fueron uno para miles. Conozco desde el último Encuentro de Mujeres en La Plata, a una mujer de rostro precioso y vida inquieta: Verónica Sánchez Viamonte. Una arquitecta, feminista, escritora y con ambos padres desaparecidos.

Su papá, Santiago “el chueco”, fue un grande dentro y fuera de la cancha, al menos eso reconoció alguna vez Hugo Porta de este tres cuartos, estudiante de arquitectura, padre de dos nenas, que enseñaba rugby en una villa y que a los 25 años fue raptado y desaparecido entre otros tantos en su club y su ciudad.

Ayer, su hija Verónica escribió acongojada en las redes: “Amo a los All Blacks. Los admiro. No era tan difícil Pumas, ya no quiero nada de ustedes”.

Su pena es la de miles para quienes la grandeza, de Diego, de Messi, de los Hombres de Negro y otros tantos hombres y mujeres es mucho más que ser grandote.