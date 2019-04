La confesión de un candidato que quería ir por la Gobernación

"Me quedé con las ganas". Esa fue la respuesta del precandidato a diputados provinciales Leandro Busatto cuando le preguntaron si se siente frustrado por no ser el postulante a la gobernación por ese el peronismo. Sincero, el kirchnerista admitió que le hubiese gustado ser el aspirante a la Casa Gris por su espacio, aunque a la vez expresó su satisfacción por encabezar la lista que podría depositarlo en la Legislatura provincial para un tercer mandato cuando apenas tiene 39 años. "Me sentía preparado, pero esto es un proyecto colectivo y no individual", dijo. Y remató: "Llegará el momento en el que pueda ser candidato a gobernador".

Prometió que si lo eligen deja los colectivos

Las elecciones primarias tendrán como precandidato a intendente en la capital provincial al kirchnerista Alejandro Rossi, quien en los últimos años se había dedicado a la actividad privada y ya parecía lejos de la política. Lo interesante es lo que prometió: dijo que si la ciudad lo eligiera, venderá sus acciones en una empresa del transporte urbano de pasajeros y llamará a una licitación para la explotación del sistema. También dijo que ese sistema está colapsado y que debe ser financiado por el Estado o por el usuario. Lo que no explicó cuál es la parte que le toca a los empresarios.

El error insólito de la Jefatura de Gabinete

Los periodistas que chequeaban su bandeja de entradas al principio no entendieron lo que leían y después no podían salir de su asombro. El mail había sido distribuido por la oficina de prensa de la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional y transmitía la información sobre una reunión entre el presidente Mauricio Macri y sus ministros. El dato que primero desorientó a los receptores del correo y luego los sumió en el estupor es que, en lugar de Macri, el texto hablaba de "el presidente Menem". Eso sí, la foto que acompañaba al texto era correcta, ya que en ella aparecía el actual mandatario y no el senador por La Rioja y ex presidente. No se sabe si fue un error, un sabotaje, una cargada o si hay alguna explicación, pero lo cierto es que la gafe inundó los correos electrónicos de muchos periodistas que no tardaron en reflejarlo en sus cuentas en redes sociales, en algunos casos con comentarios muy irónicos. La próxima vez tendrán que cuidarse más.