La alfombra roja y el pataleo

Los choques entre economistas de distintas corrientes de pensamiento suelen darse asiduamente en los medios, pero en las últimas horas esa lógica se hizo más amplia. Carlos Melconian abrió fuego contra su colega y ex ministro Alfonso Pratt-Gay, quien había cuestionado los manejos de Marcos Peña y sus hombres más cercanos. Melconian pegó y chicaneó sin contemplaciones. “¿Claro, entraste a un lugar que no sabías que era así, con el ministerio dividido?, preguntó con malicia, y fue por más. “Vos siempre decís que no te deslumbra la alfombra roja, pero si te tirás de cabeza después no me vengas a decir que no sabías”, insistió. Melconian fue funcionario de Cambiemos y también salió eyectado de su cargo luego de algunos cortocircuitos, pero al parecer esa herida ya cicatrizó. ¿O estará preparando el terreno para un eventual retorno si gana Macri?

El veto que ejerce el ex ministro

Parece que Roberto Lavagna está decidido a ser muy puntilloso en la elección de cada uno de los candidatos que compitan en sus listas. En las últimas horas dio una muestra de ello al bajar la postulación del ex luchador “Acero” Cali, quien encabezaba la lista en Escobar. Es cierto que en este caso de no necesitó mucha perspicacia para decidirlo, ya que Cali había sido echado hace dos años del kirchnerismo local y de la presidencia Concejo deliberante local luego de ser acusado de quedarse con tierras municipales. Cali incluso intentó acercarse a Cambiemos, pero tampoco allí encontró un clima favorable para sus aspiraciones. Si bien fue el caso más resonante, no es el único ya que el ex ministro bajó otras seis listas en la provincia.

Una interna que se recalienta

Las diferencias internas en el peronismo cordobés comienzan a hacer ruido y a salir a la luz. Como ya se dijo en esta columna, un sector del partido no comulga con la supuesta “neutralidad” del gobernador Juan Schiaretti respecto a las elecciones nacionales. El mandatario decidió ir con boleta corta a las elecciones y dejó en libertad de acción a los afiliados, una medida que por muchos es interpretada como un alineamiento con el presidente Macri. La rebelión la encabezan el flamante jefe del bloque de senadores del PJ Carlos Caserio y el reelecto intendente de Villa María, Martín Gill, quienes se pusieron al frente de la campaña en favor de la fórmula Fernández-Fernández y desafían la estrategia del gobernador.