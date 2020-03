¿Hasta cuándo debedurar la cuarentena?

¿Hasta cuándo debe durar la cuarentena? Esta pregunta es lógica y resuena continuamente. Pero la respuesta no es fácil.

Idealmente, las medidas de aislamiento deberían ir relajándose a medida que la epidemia amaine. Y aquí reside la raíz del problema: porque no sabemos en qué momento de la curva epidémica nos hallamos y por ende no hay modo de saber si la epidemia está cediendo o empeorando.

Con esta enfermedad enfrentamos un enemigo que no conocemos y acerca del cual estamos completamente a ciegas. Para diseñar acciones sanitarias eficaces y calibrar su resultado, resulta crítico contar con una estimación confiable de la prevalencia y contagiosidad de la infección para poder situarnos en el mapa de la epidemia, comprender su extensión y el potencial pandémico del Covid-19. Pero resulta que desconocemos el número de infectados y no sabemos si estos infectados son capaces de contagiar desde el período de incubación, aunque alguna evidencia parece apoyar esta hipótesis.

Tampoco conocemos la fuente de contagio en la mayoría de los casos: ¿Proviene del contacto con superficies y materiales contaminados, o por el contrario ocurren debido al contacto con infectados clínicamente enfermos? ¿O es que los infectados asintomáticos constituyen el principal foco infeccioso? Algunos datos sugieren que el Covid-19 se propaga a partir de personas que no saben que están infectadas, siendo estas infecciones inadvertidas la principal fuente de contagio en el 79 por ciento de los casos. Pero aún desconocemos si estas infecciones inadvertidas son transmitidas por infectados asintomáticos o por sujetos en el período de incubación.

Pero todavía hay más: ¿Cómo evolucionan los pacientes desde el momento de la infección? Conocemos "razonablemente" el tiempo de incubación. Pero: ¿Qué porcentaje de infectados desarrollarán la enfermedad? ¿Qué porcentaje permanecerá asintomático? ¿Serán capaces de contagiar los asintomáticos? Estas y otras preguntas hasta el momento sin respuesta, son cruciales, porque es sabido que la mayor parte de los contagios se producen a partir de contactos con infectados sin signos de infección.

Estudios realizados en China dan cuenta de que cada infectado contagiaría, en promedio a otras dos personas. Estos son considerados "contagiadores" normales. Pero existen casos de "super-contagiadores" capaces de contagiar a muchas más personas.

Nuestro conocimiento acerca del curso de la enfermedad, o de la fase de recuperación no es mucho mejor. ¿Deja Covid-19 inmunidad permanente como la rubéola o el tétanos? ¿o es como la sífilis, que se puede adquirir una y otra vez luego de curada? ¿Hasta cuándo contagian los pacientes recuperados? ¿Pueden continuar eliminando virus durante semanas, meses o años, como es el caso de la fiebre tifoidea?

También cabe preguntarse cuántos infectados tenemos en Argentina. Pues la respuesta nuevamente es: no se sabe. Ni por asomo.

El Ministerio de Salud de la Nación informa día a día cuantos casos confirmados existen. Pero "casos confirmados" no significa ni cerca "total de casos". Se debe sumar a ese número el total de infectados que permanecen y permanecerán asintomáticos, el de los infectados que padecen una enfermedad tan leve que no buscarán ayuda médica, así como el número de infectados que están atravesando el período de incubación y enfermarán al cabo de unos días, y el número de casos mal diagnosticados que no son notificados como Covid-19. Y si no sabemos cuántos casos tenemos hoy, y cuántos se suman día a día, estamos tomando decisiones sin conocer el problema.

Por eso es imperioso desarrollar rápidamente pruebas diagnósticas nacionales que resultarán de mucho menor costo que las importadas. Contamos con los recursos humanos y técnicos para tener éxito.

Una vez conocidas la incidencia y prevalencia de Covid-19 entonces podremos responder a la pregunta que quizá sea la más importante de todas: ¿A cuántas personas mata este virus? Según los datos publicados, China habría tenido una mortalidad de 1.4 por ciento, mientras que en España sería de 7.3 por ciento; Italia alcanzaría un enorme 10.1. ¿Cómo puede una misma enfermedad mostrar cifras tan disímiles en distintos países? Una diferencia tan grande como la existente entre Alemania e Italia sólo tiene una explicación: faltan datos sobre el número total de infectados.

Idéntica situación estaría ocurriendo en Argentina, que al 27 de marzo muestra 12 muertos sobre 589 casos confirmados , lo que si fuese correcto daría una cifra muy aceptable de mortalidad, pero que en realidad es una cifra viciada por el enorme número de casos sin detección.

En los próximos días seguramente veremos un enorme aumento en el número de casos, debido principalmente a la descentralización de las pruebas diagnósticas, lo que acelera la obtención de resultados, pero ello no significa nada, porque sin estudios diagnósticos realizados sobre grandes grupos de población no hay manera se saber si la infección sigue extendiéndose. Sin este dato, tampoco será posible predecir hasta cuándo deberá extenderse la cuarentena.

Como medida prioritaria hay que lograr un adecuado diagnóstico de situación mediante el desarrollo de métodos diagnósticos económicos que permitan realizar estudios sobre un gran número de personas, y con ese dato en la mano recalcular si las medidas tomadas están siendo exageradas o insuficientes. Tenemos el conocimiento y el Estado tienen el poder para hacerlo realidad.

Sin un adecuado diagnóstico de situación no hallaremos el rumbo a seguir y por lo tanto no alcanzaremos nunca el objetivo. Con la cuarentena forzada no alcanza.

