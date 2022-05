Gatillar ya no puede seguir siendo fácil

El fútbol rosarino no debe seguir en esta pobreza

Los chicos se encontraban inermes y no hubo mediación de palabra, los hechos ocurrieron ante la vista atónita de las y los vecinos. Posteriormente, los agentes “plantaron” armas en la escena del crimen con el claro objetivo de fraguar un enfrentamiento. La noticia de que tres jóvenes varones de clase baja habían sido asesinados por la policía en un barrio del conurbano podría haber pasado desapercibida como tantas otras que forman parte de la sección policiales. Sin embargo, la llamada Masacre de Budge volvió visible y decible la violencia policial, se convirtió en una experiencia de lucha que inauguró una práctica de denuncia y una forma de organización colectiva urdida desde las clases populares, que pasará a ser emulada en los años posteriores ante acontecimientos similares.

Este hito, recordado cada 8 de mayo, no habría sido posible sin la perseverancia y la movilización de las y los vecinos de Ingeniero Budge, que desde el día siguiente y en asamblea conformaron la Comisión de Amigos y Vecinos de Budge (CAV). Esto no fue gratuito, a partir de ese momento, el barrio comenzó a ser hostigado por policías y servicios de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), estructura heredada de la gestión del comisario Miguel Etchecolaz y disuelta recién en 1998. Testigos y familiares fueron secuestrados y torturados en medio de razzias policiales; los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) León Zimerman y Ciro Annicchiarico sufrieron atentados y amenazas. Por este motivo, la CAV elaboró un dispositivo de autodefensa barrial que se mantuvo durante varios meses en alerta ante cada patrullero que se desplazaba por la zona. A pesar de la persecución, la comunidad de Budge no bajó los brazos.

Podríamos nombrar al menos tres cuestiones que volvieron excepcional y ejemplar a este acontecimiento. En primer lugar, la organización social nacida tras la Masacre de Budge logró politizar las muertes de los jóvenes, es decir conseguir que sean reconocidos públicamente como víctimas y, con ello, instalaron un tema en la agenda democrática que hasta ese momento no había sido pensado: los límites y las formas del accionar represivo de las policías en los barrios populares.

En segundo lugar, la experiencia de organización del barrio Cuartel Noveno creó nuevas consignas y palabras para la disputa política, como el “gatillo fácil”, término que desde ese entonces se volvió parte de nuestro vocabulario coloquial. Además, la Masacre de Budge sentó un precedente en las batallas judiciales ya que, luego de varias instancias, el proceso de acción judicial (que culminó en 1994) significó la primera condena a prisión en la historia de nuestro país a tres policías: Juan Balmaceda, Jorge Miño e Isidro Romero, por un hecho de estas características.

Fue la primera vez que esta práctica histórica del Estado argentino fue públicamente cuestionada y el crimen no resultó impune. Pero también significó el inicio de la lucha por el reconocimiento del derecho a la seguridad ciudadana que también tienen los barrios populares. Desde hace 35 años, Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz forman parte de los denarios de nombres y acontecimientos de violencia que han desgarrado a nuestra comunidad y que insisten en ocupar un lugar en el recuerdo colectivo. A ellos, desde ese entonces hasta la actualidad, le han seguido centenas de otros nombres que se cifran en las dispersas y a veces solitarias tareas de memoria en torno a las víctimas de la violencia institucional.

Murales de chicos muertos, asesinados por la policía, pueblan el paisaje de nuestra ciudad: Franco Casco, Pichón Escobar, Jonathan Herrera, David Campos, Emanuel Medina, Kevin Gómez, entre otros tantos. También pueden contarse las pintadas y pancartas que piden justicia por las víctimas del narcotráfico y de la inseguridad. Las armas circulan desde las seccionales de policía a los barrios populares, la sociedad reclama más patrulleros y “mano dura”, los políticos prometen orden y gatillar pareciera que se vuelve cada vez más fácil. Recordar la Masacre de Budge puede ser una ocasión para reencontrarnos en el dolor de los demás y dejarnos atravesar por los duelos que surcan las calles de nuestra ciudad. Traer al presente el gesto de resistencia de un barrio del conurbano que transformó nuestros discursos y prácticas de lucha contra las violencias en democracia puede ser hoy una pequeña oportunidad para cuestionar las injustas y crueles formas de vivir y morir a las que nos estamos acostumbrando.