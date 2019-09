Fueron todos menos los diputados del PRO

Llamó la atención que al debate público realizado esta semana en la sede de la Legislatura provincial para discutir sobre la adhesión de Santa Fe a la ley de ART la ausencia de diputados del PRO. La audiencia se destacó por su carácter abierto y porque participaron empresarios, gremialistas, funcionarios del gobierno provincial y legisladores. Aunque él tampoco fue, Federico Angelini al menos dio a conocer por otra vía su respaldo a esta norma. “Santa Fe corre el riesgo de perder inversiones si no adhiere lo antes posible a esta ley”, aseguró el diputado rosarino. Y añadió: “No podemos seguir en desventaja, permitiendo estos altos niveles de judicialización, que es una de las principales barreras de entrada para nuevas empresas y además representan un negocio para algunos a costa de los trabajadores, que esperan años por una resolución de su reclamo.

Quiere al Cholo de técnico en la selección

En su reciente visita a España, Alberto Fernández no sólo habló con el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez; con el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y con la Ceo del Banco Santander, Ana Botín. Estos encuentros tuvieron mucha difusión en el país, pero lo que no había trascendido hasta ahora es que además el hombre con más posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Nación se encontró con Diego Simeone. El director técnico del Atlético de Madrid llegó a la reunión con un regalo para Alberto F., una remera del club colchonero autografiada por el Cholo, y además escuchó la confesión de un deseo por parte de su interlocutor: el postulante al sillón de Rivadavia le dijo que le gustaría verlo dirigiendo a la selección nacional.

Lo hicieron enojar, pero no se sabe quién

En plena campaña, Mauricio Macri encabezó ayer un acto con jóvenes en la quinta presidencial de Olivos y les habló sobre las acciones de su gobierno para mitigar los efectos del cambio climático, además de invitarlos a ver el salón de usos múltiples construido con paneles de plástico reciclado. Sin embargo, lo más llamativo fue lo que él mismo le contó a quienes lo visitaban: “Me hicieron enojar porque cuando terminó la construcción han puesto dos equipos de frío-calor y yo pregunté: «¿para qué, si esto no necesita?»”. Se ve que alguno quiso facturar un par de equipos innecesarios, siempre te pasan”. ¿Se ocupará de saber quién fue, o todo quedará en ese simple comentario?