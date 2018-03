Fuera de la ley

Después de "House", Hugh Laurie colgó el delantal y salió de gira con su banda. Llegó hasta Rosario y se pegó la vuelta. No abandonó la televisión, participó en la comedia "Veep", donde encarnó a senador demócrata directo y entrador, y en "The Night Manager", en la que se metió en la piel de un traficante de armas y ganó un Golden Globe. Pero sus fans, una legión alrededor del planeta, lo querían volver a encarnar a un médico y lo hizo. Fue en "Chance", la serie de Hulu que rescató Fox. No tiene mal carácter ni es infalible, pero mantiene su carisma intacto

Chance Trailer Temporada 1









De qué se trata: Eldon Chance es el "Chance" del título, que también podría leerse como "oportunidad", que es la traducción literal. Un neoropsiquiatra con una historia oscura que, acaso por eso mismo, no puede mantener la necesaria distancia con us pacientes y se involucra peligrosamente con ellos. Es divorciado, con una hija mujer a la que está convencido que le ha heredado sus problemas, y está al borde de la bancarrota. Una mujer en problemas se le cruza en el camino y, empujado por a atracción irresistible que siente por el abismo, le ofrece su ayuda. Es el principio del fin de su vida tal y como la había vivido hasta ese momento.

chance01.jpg "Chance" devuelve a la pantalla a Hugh Laurie, después del éxito planetario de "House".





Lo que importa: Al decidir ayudar a su paciente, más allá de los límites de su consultorio, Chance rompe el código ético de su profesión y plantea el interrogante que atraviesa a la historia: ¿qué es más importante, ceñirse a las reglas o hacer el bien? La respuesta es clara y distinta, pero frente a cada situación de conflicto se renueva y pone en riesgo la moral y los sentimientos de este médico de buen corazón y métodos dudosos. La cuestión es la de "El príncipe" de Maquiavelo, también la que justifica a la política vernácula y que planeta, maliciosamente, aquello de que "roban pero hacen".





Para que sepas: La primera temporada de la historia es un homenaje al cine del "mago del suspense" Alfred Hitchcock, y sobre todo, a "Vértigo", que también transcurre en San Francisco, tiene a una rubia inquietante en el centro de la historia -en aquella Kim Novak, en esta Gretchen Mol- y el desconcierto que nos causa darnos cuenta que los que nos rodean, acaso aquellos que amamos y compartimos cada día, tienen costados desconocidos, inextricables, asombrosos y eso nos asusta tanto como nos atrae. Como en "Doble de cuerpo", de Brian de Palma,Chance quiere saber quién es esa mujer de la que solo se conoce una parte y así y todo ama locamente.

Chance Trailer Temporada 2





En el fondo: "Chance" es un thriller piscológico, que fuerza los límites de un mundo que a simple vista aparece inintelegible, pero no lo es. Si bien sus métodos son extremos, las hazañas de este terapeuta de mente brillante y muy mal genio no son distintas a las de los caballeros de los cuentos medievales, solo que, en vez de luchar contra ogros, brujas y dragones, lo hace con maridos abusivos, policías corruptos y asesinos seriales. Lo novedoso es que para salvar a la princesa en apuros no basta con hacer lo correcto, también hay que quebrar la ley. Hacer justicia por mano propia, como el atormentado Ricardo Morales de "El secreto de sus ojos".





Alerta spoilers: "La gente mete la pata, eso es lo que nos distingue como especie, y las malas decisiones se pueden tomar por amor o por malicia, si pensás bien te vas a dar cuenta de que lado de la linea está tu mamá". Chancer lo explica con calma, y el tono de su voz resuena como lo haría el chamán de la tribu, exuda experiencia, sabiduría, pero más que nada amor. Le habla a su hija adolescente, que está en llamas con su madre porque, para ayudarla, la mete a la fuerza en un internado. La escena resume el carácter de la serie, se hunde en el lado oscuro, pero si hace falta saca la cabeza para tomar aire. Para respirar.

chance03.jpg Hugh Laurie encarna a Eldon Chance es un neuropsiquiatra forense que vive en San Francisco.





Bonus track: Chance no está solo en su cruzada, como el Quijote tiene su Sancho Panza, que le ayuda a poner los pie en la tierra y al mimo tiempo lo empuja a ir más allá, a forzar los límites. Es Dariuos "D" Pringle, un artesano que trabaja para una casa de antigüedades capaz de falsificar un mueble antiguo, romperle la cabeza a un asaltante y citar a Napoleón, letra por letra. Lo encarna Ethan Suplee, el gordito bonachón y simpático de "My name is Earl" que muestra una cuerda actoral inesperada y salvaje. Solo para ver su mirada asesina vale la pena "Chance". Nadie mejor que él conoce la condición humana. Nadie mejor que él y Nietzche pueden dar fe de que "quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en monstruo, porque cuando se mira fijamente al abismo, el abismo también mira dentro tuyo".





































































Es obvio, por Hugh Laurie. Si viste "House", y si sos fanático de las seríes, tenés que haberte haberte enganchado con esta remake en clave médica de Sherlock Holmes y su protagonista te tiene que haber enamorado. Su figura longilínea, como si fuera un Quijote sin armadura ni lanza, su mirada melancólica, pero sobre todo sus reflexiones agudas como aguijones envenenados trascendieron la pantalla y erigieron al actor y músico británico en una figura icónica. Chance no es Dr. House, tampoco Hugh Laurie, pero qué más da, también sabe lo que hace.