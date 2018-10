Fotos, nombres y roscas

La política santafesina empieza a moverse, aunque esos primeros ensayos queden sepultados en cuanto a interés popular.

La economía tapa cualquier otro bosquejo y, en cualquier foro de debate académico, lo que resalta es la tendencia cada vez más impactante hacia las polarizaciones y los apostadores fuertes. Y si no que lo diga Donald Trump. O Jair Bolsonaro. Pero ese será tema de otra columna. Ahora nos ocupa la política local.

El socialismo tiene siete candidatos a intendente promovidos, autopromovidos y en ciernes. De ellos, deberá salir uno, o una, para encarnar la dificilísima tarea de mantener el poder en la ciudad. Miguel Cappiello, Leonardo Caruana, Verónica Irizar, Gustavo Leone, Enrique Estévez, Horacio Ghirardi y Pablo Seghezzo quieren estar en la marquesina, recorren seccionales y tratan de ser bendecidos por los cabezones del partido. Al fin, el nombre saldrá de las referencias históricas del PS.

En el peronismo, hay dos nombres lanzados: Roberto Sukerman y Osvaldo Miatello. Habrá que esperar para saber si van hacia un frente de centroizquierda, como el que parece señalar la construcción del espacio Diálogos Abiertos, una constelación que agrupa al peronismo progre y a progresías de diversa índole. Un mérito debe reconocérseles: se sacaron la primera foto de la previa.

Sería toda una novedad una construcción de esa naturaleza, atento a que históricamente las vanidades han superado a las construcciones colectivas.

"Una cosa es sacarnos la foto, todos juntos, para subirnos el precio, y otra muy diferente es que vayamos a un frente electoral. El peronismo siempre tiene que encabezar", le quitó espesor un concejal del PJ a la eventualidad de una salida electoral.

El peronismo podría sumar a Alejandro Grandinetti, como candidato a intendente, si prosperan los acuerdos con Omar Perotti. Grandinetti compartió con el rafaelino y el senador Alcides Calvo un encuentro académico en Harvard con otros dirigentes, en este caso del Frente Progresista.

Todo lo que se escribe respecto a Perotti-Grandinetti es potencial. El ex candidato a intendente está referenciado nacionalmente con el Frente Renovador y, el 22 de octubre, Sergio Massa, Roberto Lavagna, Daniel Arroyo, entre otros, visitarán el Cemupro (centro de estudios socialista), donde serán recibidos por Antonio Bonfatti, presidente del PS.

Será otra foto que provocará una tormenta de interpretaciones. Inmediatamente comenzará a hablarse de la entente entre socialistas, GEN (también estará Margarita Stolbizer) y el panperonismo, de cara a las elecciones de 2019. "En 2019 no podemos cometer el mismo error. Tenemos que tener un frente nacional con el peronismo no kirchnerista, y Massa es una buena opción para comenzar a visibilizar ese eventual frente", dijo a LaCapital un fuente del progresismo.

Mientras tanto, Antonio Bonfatti admitió la especie: "Se trata de discutir diez, quince o veinte puntos en los que nos podamos poner de acuerdo los argentinos". En Rafaela, donde estuvo de visita, admitió al diario La Opinión que "el primer encuentro será con Sergio Massa y su equipo de colaboradores, porque participarán especialistas, técnicos, economistas, sanitaristas, educadores y sociólogos".

Ese encuentro se producirá luego de que Miguel Lifschitz se reuniera con su par salteño, Juan Urtubey. Massa y Urtubey no se llevan bien, pese a que cuando pasa un fotógrafo cerca de ellos se muestran sonrientes como en las viejas publicidades de Odol y Odolito.

Bonfatti espera que el Partido Socialista acicatee públicamente el apoyo a su postulación a gobernador, sabe que Lifschitz le busca un partenaire para que le compita en la interna. "Me parece bien, es bueno tener unas Paso competitivas", se le escuchó decir al presidente de la Cámara de Diputados.

Si Lifschitz encabeza una lista de candidatos a diputado provincial y Bonfatti es el postulante a gobernador, el socialismo necesitará poner en el terreno nacional a algún otro referente. Por eso, en las últimas horas, han salido a difundir encuestas que muestran a Mónica Fein bastante mejor en la consideración pública.

Ahora bien, ¿cómo se entendería que si los socialistas van a un frente electoral con el massismo, Grandinetti juegue su candidatura a intendente con el peronismo y no con el progresismo rosarino, aunque el ex periodista no reporte a ese vector ideológico? ¿Otra vez el Frente Progresista tendrá estrategia diferenciada en lo local y lo nacional?

En Cambiemos, Federico Angelini tiene decidido anunciar en noviembre su candidatura a gobernador. En la Rosada se anoticiaron de que el actual diputado provincial se presentará como postulante, algo que también encarnaría Lucas Incicco, quien mantuvo encuentros con dirigentes nacionales de Cambiemos y con Elisa Carrió.

Lilita le confió a Incicco que hará campaña por el macrismo en la provincia de Santa Fe, algo que adelantó semanas atrás. Cambiemos espera que desde octubre la inflación vaya bajando y que, poco a poco, la economía se estabilice. "El lugar en el que peor estamos es en Rosario, en el resto de la provincia se mantiene la esperanza. Esperemos que el corchito de la economía flote, que no se vaya para abajo. Con eso, volvemos a ganar en Santa Fe", dijo una fuente calificada del PRO.

Con el papelón manifiesto del clásico Newell's-Central frustrado en Rosario como tema principal de las última horas, la política se despereza. Y espera un decreto del Ejecutivo que establezca una trascendente reforma política, que evite papelones como el relacionado con la frustrada candidatura de Jorge Boasso por Cambiemos, en 2017. Pese a que el gobierno nacional lo sacó de la cancha, el ex edil puso la otra mejilla y está dispuesto a competir en la interna a intendente de Rosario.

En política todo cambia alguna vez, nada es para siempre.