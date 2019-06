Faltazo colectivo en un debate de candidatos: fue uno solo

En Funes estaba todo preparado para un debate preelectoral entre quienes encabezan las listas de candidatos a concejales de la ciudad. El intercambio entre los postulantes iba a llevarse a cabo en el club Industrial, pero no se realizó. ¿La razón? Cuatro de los cinco aspirantes a una banca que se habían comprometido a participar ni siquiera aparecieron por la sede donde debían estar cara a cara con sus contrincantes. El único que se presentó fue Mauro Míguez, el candidato de Unión Popular. “Sentí una gran decepción”, dijo tras el fallido debate, y después mandó un mensaje a los ausentes: “Me parece que tuvieron un gesto de poca responsabilidad”. La foto en la que se lo ve solo en el lugar que le habían asignado le da la razón.

Una metida de pata que los dejó en off side

La localidad se llama San Francisco de Santa Fe. Queda a 28 kilómetros de Venado Tuerto, muy cerca del límite con la provincia de Córdoba, y no llega a los 500 habitantes. Pero allí también hay votantes y los candidatos salen a tratar de conquistar su apoyo. Sin embargo, una de las fórmulas que se postulan a la Casa Gris quedó en off side ante los lugareños porque en un afiche que la promociona pusieron fotos del convento de San Francisco, de la capital provincial, como si se tratase de imágenes del pueblo. No se sabe si los integrantes de la fórmula llegaron a enterarse, pero no es improbable que en lugar de captar adhesiones la metida de pata haya espantado más de un voto.

De Villa Constitución a Ginebra

Un sindicalista santafesino disertará el 14 de junio en la Conferencia Internacional del Trabajo 2019, que se realizará en Ginebra. Se trata de Raúl Rivas, un gremialista de Villa Constitución que se desempeña como secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe y secretario de relaciones internacionales de la Unión Latinoamericana de Trabajadores Municipales. El evento se desarrollará en el marco de las actividades por el centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Rivas será uno de los pocos disertantes argentinos. “Es una suerte que nos hayan elegido”, dijo el sindicalista, quien llevará a ese organismo un reclamo porque el gobierno nacional les negó a los municipales una discusión paritaria nacional.