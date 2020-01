Cuando leí que en seis meses no habría más animales en La Plata creí que hablaban de un nuevo genocidio en algún zoológico, pero se trataba de una nueva lavada de cara al billete argentino y giro de tuerca a la denominación, el deporte favorito de todos nuestros gobiernos. Dejo de lado los comentarios irónicos y las preguntas capciosas, para enfocarme de una en los próceres. ¿A qué seres humanos pondrán en el billete moneda nacional? Los clásicos están muy trillados o pasados de moda. José de San San Martín (el del "sí se puede" cruzar) ya acaparó bastantes billetes con su impronta y Manuel Belgrano debe estar ofendido, y no lo culpo, por el "lance" de mal gusto de Cristina. Ahora dicen que Faustino Sarmiento era gorila y que nunca hubiese usado al "Eternauta" en la escuela. En cuanto a Juan Manuel de Rosas nos dio los bosques de Palermo que no son verdurita, pero tenía su propia Cámpora que para que te cuento. Otros son demasiado controvertidos. ¿Quién se acuerda de Isaac Rojas o de Patricia Bullrich, por ejemplo? Y ¿cuántos hay que quieren olvidar al verdadero Juan Perón, el de la pochoneta? Es obvio que la discusión puede hacerse interminable pero es "evidente" que es "evitable": Evo y Eva son los símbolos universales de este gobierno. ¿Para qué darle más vueltas, entonces? Imprimámoslos de una en todos los colores para que el mundo sepa y entienda de qué lado del mostrador (y de la evolución) estamos. Creo que voy a extrañar a esa rara avis que rara vez vi; el hornero del billete de mil.

Leonardo Peusner

Lenguaje controvertido

Los acontecimientos importantes en nuestra sociedad se suceden con tanta rapidez y vértigo, que no dejan espacio para un análisis meditado, profundo, que permita evaluar si los cambios que se presentan son los adecuados antes de incorporarlos como tales. En una graduación de un profesorado de la provincia de Santa Fe hace muy poco, la directora se dirigió al público presente con un "buenas tardes a todos, todas y todes" y con el uso de ese lenguaje continuó su presentación de los "graduades". Inmediatamente se sintió el malestar provocado en casi todos los familiares que acompañaban el inolvidable acontecimiento, quienes se preguntaban si ese lenguaje sería permitido por el Ministerio de Educación. Hasta allí solo se había logrado entre los presentes intensificar la grieta sobre la cual paradójicamente se coincide en poner fin. La inclusión se presenta como una necesidad imperiosa en nuestra sociedad, pero es esa sociedad, en general, la que no cree que el lenguaje tergiversado sea el camino correcto para lograrla en su totalidad. Todas "las personas diferentes", deben urgentemente ser tratadas en todas sus esferas como todos los demás, para que de una buena vez se produzca el profundo cambio que tanto se necesita. Por primera vez en la historia el tema tan importante está puesto en la escena nacional, es el momento de actuar con inteligencia, utilizar los mecanismos necesarios para aprovecharlo en plenitud, y no tratar de imponerlo como una moda pasajera y controvertida que en el tiempo, no logra que la inclusión avance.

Edith Michelotti

Playas sucias en La Florida

En el balneario la Florida nadie se preocupa por la limpieza de las zonas donde el turismo alternativo y local puede vacacionar. ¿Cómo queremos potenciar el turismo y competir con otros balnearios si no tenemos la voluntad de invertir. Personal municipal podría emprolijar retirando todos los elementos y desechos orgánicos que, diseminados y visibles, espantan al mejor turista que quiere conocer la ribera rosarina.

DNI 6.050.214