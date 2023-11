Estado presente o ausente, la verdadera consecuencia de lo que pase en la segunda vuelta

¿Y qué pasa hacia el peronismo? La posición presente de Massa recuerda, con fuertes matices, a la que tuvo Kirchner hace exactamente 20 años. Lo que le convenía a uno y conviene a otro para consolidarse en sus chances de proyección era y es no quedar identificados con el peronismo sino mantener la adhesión para ir por más. No negar la pertenencia al peronismo pero sí de alguna manera esconder esa condición. Ninguno de los dos se caracterizó por tener ese apego fervoroso al movimiento, a las figuras fundacionales del peronismo ni a sus contraseñas. Pero para obtener metas políticas esa distinción puede ser una muestra de sagacidad contra la que nadie en el peronismo se le ocurrirá reclamar.

En un texto breve y de gran lucidez, hace 20 años el escritor y filósofo José Pablo Feinmann meditó en Página/12 sobre el escenario en el que se movía Kirchner y sus conveniencias. Se tituló “El señor K y el peronismo”. Fue una nota llamada a sentar un largo debate en la coyuntura polítíca de aquellos días. Señalaba de entrada el autor: “Por decirlo claro: Kirchner no es peronista. Por decirlo claro: si Kirchner aceptara la presidencia del PJ (ese cantito de sirena, ese arrorró dulzón y tramposo con el que se lo tienta durante estos días) se limitaría severamente, amputaría su verdadero poder, la expansión que logró en una sociedad que excede enormemente al peronismo, que ya no piensa en términos de peronismo/antiperonismo y ni siquiera en términos de peronismo/no peronismo”.

Las cosas para Kirchner eran distintas porque lo que tenía por cosechar eran adhesiones de sectores medios que venían con reclamos de políticas expansivas y progresistas tras la fresca crisis de 2001. No le pasa lo mismo a Massa, porque si bien la crisis persiste y azota a los sectores asalariados y a un mundo de informalidad esos espacios no aparecen permeables a ser seducidos por propuestas típicas del Estado de bienestar. Hoy sí está fuerte el planteo contra el peronismo. La paradoja es que Massa no se ve ni como peronista ni como antiperonista. No impide eso que se lo asocie a un gobierno peronista, pero no está teñido por la simbología peronista. Esa que espanta votos que ni Massa ni los más fervorosos del PJ quieren que se les escapen.

En el momento en que escribe Feinmann se habían dado elecciones en ciudad de Buenos Aires donde Aníbal Ibarra con adhesiones en el peronismo de izquierda enfrentó a Mauricio Macri, que coqueteaba con el peronismo donde estaban Jorge Argüello y Alberto Fernández. A nivel nacional ese mismo año Kirchner fue presidente porque Menem al saberse derrotado desertó del balotaje. “A raíz de las recientes elecciones (que enfrentaron a Ibarra y Macri y, esencialmente, a Kirchner y Menem) se empezó a decir una frasecita: «Ahora todos somos peronistas». El razonamiento es: tuvimos que elegir entre dos peronistas. Ibarra es peronista. Macri es peronista. Somos todos peronistas. No, todo lo contrario. Si todos somos peronistas es porque ya nadie es peronista. Si Menem y Macri pueden decir que son peronistas y Kirchner e Ibarra también, eso significa que el peronismo tiene un grave problema de identidad o que está cubriendo «por arriba» actitudes políticas nuevas que todavía no dicen su verdadero nombre. No se trata de la «izquierda» y la «derecha» de un mismo partido. Se trata de proyectos políticos diferenciados y antagónicos”.

Ahí se acaban las diferencias con el presente. La única similitud es la esbozada: para conquistar porciones de electorado tanto Kirchner como Massa se cuidaron de embanderarse como peronistas. Pero en esta coyuntura electoral aunque el peronismo no sea invocado el espacio ocupado por el candidato del peronismo tendrá fuerte significación. Representará básicamente poner en la oferta de los comicios niveles de inclusión social definidos por acciones estatales que en el lugar del oponente están explícitamente dados por cancelados. Javier Milei viene con una idea irrestricta de mercado, de darles salida a valores democráticos vigentes durante 40 años, con la desacreditación de la justicia social, con reacciones intempestivas contra quien piense diferente, con la idea de barrer con beneficios de mayorías usando el ícono de la motosierra.

En aquella nota Feinmann hablaba de los vaivenes del peronismo, de su enorme ambigüedad, de las luchas irreconciliables en su propio seno. De que Kirchner se hundía de colocarse ahí porque de hecho representaba mucho más hacia afuera del PJ. En ese momento Kirchner se hacía cargo de demandas elevadas en el 2001 que incluían “transparencia, honestidad, apertura hacia América latina, derechos humanos, destrucción de los bastiones de la economía de mercado, aniquilación de las privatizaciones y fortalecimiento del Estado nacional”. Luego es claro que hubo contradicciones y movimientos muy diversos de ese origen. Pero lo que rescataba Feinmann es un lugar que ahora justamente está bajo amenaza. Que es el papel del Estado en el impulso y la gestación de equilibrios sociales. Éstos hoy, como sabemos, se han precarizado. Pero justamente hay un candidato, Milei, que dice venir a barrerlos.

Lo que uno recordaba en especial en el texto de Feinmann es la pelotera que el filósofo porteño entabla con Paolo Virno a propósito del lugar del Estado. Plantea Feinmann: “En Gramática de la multitud dice que Hobbes ligó el «pueblo» al «Estado», en tanto Spinoza habría descubierto el concepto de «multitud»: «Un concepto negativo: aquello que no se avino a devenir pueblo, aquello que contradice virtualmente el monopolio estatal de la decisión política» (Colihue, pág. 14). Virno dice luego que «no quiere entonar canciones de cuño posmoderno», pero las entona”. Y caliente, remata Feinmann: “Vea, Virno: nosotros, en América latina, necesitamos el Estado nacional; si no, nos borran del mapa”.

Como todos los dirigentes políticos, como todos los seres humanos, Kirchner fue más de un sujeto. Pero aquel primer Kirchner con más claridad y este Massa de ahora resisten la analogía de ser, ambos, candidatos que desde el peronismo amalgaman a mucho más grupos. Eso porque en la enunciación de ambos está la reivindicación de la capacidad del Estado para intentar mitigar las enormes asimetrías que hay entre grupos sociales. Una brecha que la democracia recuperada, esa que no dejaremos de reivindicar, no sólo no pudo achicar sino que ensanchó. Y es por eso entonces que la democracia paga costos comprensibles pero que no serán saldados desde el autoritarismo, desde la promoción del uso irrestricto de armas, desde el rechazo a la gratuidad de la educación y la salud, desde la exaltación del mercado dominado en sectores dinámicos por oligopolios. Es contra eso que Massa recoge adhesiones que manifiestan desconfianza -como la de socialistas, radicales y sectores de izquierda- pero que adhieren porque en esas tradiciones el concepto de Estado aún tiene significado compartido. El significado de ser un dique que proteja a los más débiles de la voracidad de los más fuertes.