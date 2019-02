Está enojado y dice que se va a la casa

Nadie le cree del todo, pero aseguran que al senador por el departamento Rosario Miguel Angel Cappiello lo escucharon bastante enojado decir que cuando termine su mandato se va a su casa. Parece que el ex secretario de Salud del municipio tenía legítimas aspiraciones de ser candidato a intendente de la ciudad y mostraba mediciones que le daban por encima del resto de los postulantes. Pero cuando el partido al que pertenece decidió que fuera Verónica Irízar la candidata oficial, se quedó con un sabor amargo. Y aunque algunos alientan que podría ser candidato "muletto", parece que esa opción ya está descartada. La novedad ahora sería que si piensan ofrecerle otra candidatura, como la de repetir en la senaduría, piensa decir que no. Asegura que a esta altura no va a competir en la interna de su partido y que no se merece tanto destrato. Reclama que al menos le atiendan el teléfono. ¿Será para tanto?

El piquetero, en un bar de puerto

Muchos comensales ni siquiera lo vieron, y otros no alcanzaron a darse cuenta de quién se trataba. Podría decirse que Luis D'Elía pasó bastante desapercibido en el restaurante del bajo en el que almorzó ayer en Rosario. Sin embargo, no faltó alguien que lo reconociera y comentara de quién se trataba el hombre que comía unos cuantos metros más allá. El piquetero y militante kirchnerista estuvo en la ciudad, se tomó fotos en el Monumento a la Bandera ("haciendo la íntima promesa de restaurar la dignidad de la Patria y el Pueblo y a ponerle fin a la horrible noche oligárquica proimperial", escribió en un tuit) y en el bar El Cairo, y después se fue al Sunderland, el mismo "bar de puerto" por el que optan muchos referentes políticos que prefieren lugares discretos en estos días de "roscas" y armado de listas.

Un cambio que causó revuelo

El cambio de la titular de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires no tuvo ninguna repercusión pública, aunque causó mucho revuelo puertas adentro del gobierno provincial y el socialismo. Es que quien ocupaba ese lugar había sido recomendada por el ex gobernador Hermes Binner, y de repente fue relevada del espacio y se puso fin a su contrato político. Parece que esa representación en suelo porteño pretende ser base de operaciones para el armado de la estrategia nacional del socialismo, por lo cual están buscando a la persona adecuada. Por lo que se deduce que la anterior funcionaria no cumplía con los requisitos exigidos.