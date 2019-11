Escenas de peronismo explícito

Comparada con la transición nacional, la santafesina ni siquiera suena como un violín desafinado. Ni siquiera suena.

Cuando el 11 de diciembre de 2019, el gobernador Miguel Lifschitz le entregue los atributos a Omar Perotti en la explanada de la Casa de Gobierno (al menos así figura en la agenda del rafaelino) empezará una nueva historia en Santa Fe, un día después de que Alberto Fernández se calce banda y bastón presidencial. Se cursarán invitaciones para que esté presente en la asunción de Perotti.

Lo que le espera al futuro jefe del Estado tiene una de cal y una de arena. Una a favor y otra a remar. Asumirá en un país que tiene todos los índices económicos de mal en peor, con una clase media agotada de ser el pato de la boda, víctima de un gobierno que no supo qué hacer. Que nadie crea que Mauricio Macri se va y podrá volver con un chasquido de dedos. Ha gobernado muy mal para un sector importante, influyente, que es el que decide quién manda.

Por lo pronto, Marcos Peña ya no será de la partida. El jefe de Gabinete es visualizado por el círculo rojo como el responsable secundario de la debacle macrista y es señalado por el futuro presidente como una especie de diablo virtual que se encargó de difundir presuntos problemas de salud. De eso, no hay vuelta posible. Peña internalizó que para Macri sería más un problema que una solución y, como fórmula de síntesis, decidió alejarse al menos por un tiempo prudencial.

Guiso macrista

Alrededor de Macri se va conformando un guiso espeso. Aunque, sin dudas, es el dueño de los votos que Juntos por el Cambio cosechó en las elecciones, hay un porcentaje importante que votará a cualquiera, en cualquier circunstancia, que pueda competir contra el peronismo.

El objetivo de Fernández será hacer una gestión que logre tener apoyo, también, de sectores no peronistas. Por eso, como una especie de Mefisto el porteño ex jefe de Gabinete y operador multitarget hace culto mediático de progresismo rampante con el Grupo de Puebla. Ahora bien, si es necesario, Fernández también puede dialogar en muy buenos términos con los asesores de Donald Trump. O convocar a Marcelo Tinelli para hablar de la pobreza.

Para que se entienda: Fernández no es de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. La definición, aunque parezca una ironía, define los pasos que seguirá. Como alguna vez dijo Néstor Kirchner a los empresarios: "No escuchen lo que digo, miren lo que hago".

Fernández es el héroe accidental. El que estaba en el momento justo en el lugar indicado. Y hoy, mientras los desvelos progres y liberales de América latina están en duda, el presidente electo encarna una esperanza real.

Es un dato positivo —entre tanta mala onda— que Argentina pueda pasar sus días en un clima de estabilidad mientras los países de la región huelen a pólvora. Lo escribió alguna vez Octavio Paz: "Se viven tiempos nublados".

Como Perotti en Santa Fe, Fernández se hace rogar para dar a conocer el gabinete. Y soporta las chicanas de los que dicen que los nombres que se manejan recuerdan a la lista del PJ porteño de 1999. Como los que mensuran que en Santa Fe el futuro gabinete estará repleto de ex funcionarios obeidistas. De ser así, uno y otro estarán dando la misma señal: no es tiempo para improvisar.

Fernández tiene que construir el fernandismo para no depender de Cristina ni de los gobernadores. En su momento, Kirchner resolvió el vacío comprando a los barones del conurbano, que reportaban a Eduardo Duhalde.

En el revelador libro "El flaco", de José Pablo Feinmann, se describe que en una mesa de la Quinta de Olivos (en 2003)el entonces jefe de Gabinete, y hoy presidente electo, estiró un enorme mapa de la provincia de Buenos Aires. Kirchner puso un dedo sobre el mapa. "La pegaste. Justo ahí, no tenemos a nadie", dijo Fernández. "Lo único que te puedo decir es quién es el más barato", reforzó ante el silencio de Kirchner.

El puntero más barato pertenecía al partido del ex comisario Luis Abelardo Patti. Kirchner aceptó ir por el seguidor del violador de los derechos humanos y largó una frase cargada de ironía hacia Feinmann: "Esto es política. ¿cómo se lo explico a los progres?". Extraordinaria historia para explicar a Kirchner y a Fernández. En realidad, para explicar al peronismo.

Hoy, no hay más barones del conurbano. Esa fue una de las buenas cosas que significó la victoria de María Eugenia Vidal, en 2015. La mala gestión de la gobernadora hizo que Cambiemos pierda la principal provincia, pero ganó algunos municipios que, antes, estaban gobernados por lo peor de la política. Fernández, además, no podrá hacer pata ancha como Néstor, porque políticamente el gobernador futuro, Axel Kicillof, reporta a Cristina. Y Cristina es la gran responsable del triunfo peronista en la provincia. Y en la Nación.

Fernández le ganó a Macri por dos millones de votos, y un millón y medio de diferencia los cosechó en la provincia de Buenos Aires. Por eso, resulta insustanciosa la prédica de algunos analistas por la relación Alberto-Cristina. Necesitan llevarse bien. Y no hay demasiadas razones para que no caminen por el andarivel de la armonía. El tránsito de las fricciones, las tirrias y los rompimientos no sería buen negocio para ninguno de los dos.

Pero esta historia, aún no comenzó.