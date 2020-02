Entre los Estados y el coronavirus

Según Capital Economics, “los esfuerzos para contener el coronavirus han provocado una fuerte desaceleración del crecimiento en China” y, a nivel global, llegarían a US$ 280.000 millones las pérdidas durante el primer trimestre de 2020. El PBI mundial no crecería en términos trimestrales por primera vez desde 2009. Ahora, no es el propio virus el que ha causado esta caída, después de todo, tras varias semanas, los muertos no llegan a tres mil. En cambio, en el mundo mueren unas 8 millones de personas por año –eran 15 millones hace 20 años– por causas relacionadas con la falta de alimentos. La economía cae por las medidas tomadas por los gobiernos como reacción exagerada, ineficaz y hasta contraproducente. ¿Por qué los Estados provocan tanto daño con la excusa de una enfermedad? Pues porque sólo se interesan en la política, esto es, en ganar poder y tomar medidas demagógicas para conseguir el aplauso de la mayoría de la opinión pública a la que, por cierto, engañan con mentiras y escondiendo buena parte de la verdad. Los políticos y burócratas asustan a la población para justificar acciones que sólo benefician al incremento de su poder y dinero, ya que amplían los poderes y presupuestos que reciben. Por el contrario, el mercado –las personas, el pueblo, trabajando y creando en paz– ha sido demonizado cuando no tiene otro aliciente que cooperar para beneficio de todos: más dinero gana quien es más requerido por prestar un mejor servicio. Y, por cierto, las ONGs privadas, como la Cruz Roja o Médicos sin Fronteras –cuando no se lo prohíben– llegan más rápido y con mayor eficacia a las zonas de desastre. La actividad privada libre, mercados –servicios de salud y compañías de seguros– y ONGs, pueden controlar estas epidemias con eficacia. Capital Economics confía en que “la producción se recupere y la economía global retome su crecimiento normal a mediados de 2021”. De hecho, los mercados bursátiles, aunque al principio se retrajeron por las limitaciones impuestas por los gobiernos, luego ignoraron el susto digitado desde los Estados y ya tocan máximos históricos. Obviamente, un ente (multi) estatal como el FMI no podía sino alentar a los gobiernos a “tomar medidas” y por ello asegura que la epidemia podría impactar en el crecimiento mundial “dependiendo de la capacidad del gobierno de China para contener su propagación”. Pues el gobierno chino decidió aislar a los 56 millones de habitantes de la provincia de Hubei, epicentro del brote, y sometió a “una estricta gestión cerrada” a ciudades, es decir que los habitantes no deben salir de sus casas hasta nueva orden. En Hong Kong, al que han aislado para “protegerlo de la epidemia” –y de paso controlar definitivamente a las manifestaciones “prodemocracia”– los consumidores vacían los supermercados para almacenar alimentos y otros productos por temor a la escasez. La cosa ha llegado al punto de que, según la policía, tres individuos armados con cuchillos robaron rollos de papel higiénico, un producto difícil de encontrar. Pero el férreo control que ejerce el gobierno va más allá de la prohibición a desplazarse por las zonas afectadas: innumerables videos que sortearon la censura muestran las detenciones violentas de personas por no usar barbijos. Las imágenes desataron duras críticas respecto de las violaciones de los derechos humanos, tanto que el gobierno se vio forzado a destituir a algunos funcionarios.

Alejandro Tagliavini

La violencia como analizador social

El proceso de acumulación y reproducción del capital es un proceso con altas dosis de violencia material y simbólica. Las políticas sociales que multiplican la pobreza, la indigencia, y profundizan la desigualdad social generando cada vez más exclusión social contienen cada vez más dosis de violencia. Hay también múltiples expresiones de violencia de las cuales la institucional no ocupa una porción menor. La violencia tiene orígenes multifactoriales: por sobre todo es una consecuencia y no la causa de los enfrentamientos interpersonales. Es preciso no confundir el efecto con las causas y sí tomar en cuenta que la violencia contribuye a brindar algunas claves para aproximarse a la comprensión de algunos fenómenos cuyas raíces tienden a ocultarse para preservar la dominación política. La alienación social no es ajena a todo esto y sí un componente derivado.

Carlos Solero

Nuevo reclamo a Aguas Santafesinas

Reiteradas veces tuve que optar por utilizar este medio para que Aguas Santafesinas haga algo. Durante cada tormenta mi casa se encuentra inundada con materia fecal. Pedí aproximadamente ocho veces que vengan a destapar la bocacalle por “Rosario responde”. Cada vez que llamo no dan respuesta, jamás me atienden el teléfono. Es cansador tener que estar sacando agua con materia fecal de mi comedor cada vez que llueve. Para cortar el agua en caso de no pagar, están a la orden del día, pero para venir a resolver un problema no. Londres al 3000 es mi dirección. Destapen las cloacas, por favor. Porque me voy a ver obligada a tomar otras medidas. Gracias.

Candela Garay

Agradecimiento a un sanatorio

El cuidado a la salud está creciendo fuerte en Rosario. Somos de afuera y por cuestiones de salud pasamos una estadía de siete días en el Sanatorio Parque. Mi familiar recibió, desde el primer día, una atención de calidad y humana liderada por el doctor Lovezio. Conocer gente como la señora Paz, que está brindando su calidez ante cualquier imprevisto, y la señora Letizia, con su amabilidad entregando cada plato de comida, hacen sentir, más allá del dolor, que uno se sienta cómo en su casa. Rosario y Sanatorio Parque, muchas gracias.

Américo Bernatte

Más justicia, menos violencia

Con respecto a toda la violencia que estamos viendo en la TV, que nos indigna, nos duele, quisiera compartir lo que le pasó a mi papá. El 9 de octubre de 2019 le quitaron la vida a puñaladas, muchas, enfrente del Hospital Alberdi. Un tipo totalmente egoísta y malo decidió que mi papá Mariano Hugo Cerezo se quedara sin nada. Este tipo decidió dejar sin su abuelo a nueve hermosos niños, a mis hermanos y a mí nos quitó todo, nuestro apoyo y hasta la posibilidad de cuidarlo cuando fuera viejito. Este tipo asesinó a mi papá no sé por qué, no quiero saber por qué se creyó con el derecho de causarnos semejante tragedia. Porque acá la víctima fue mi papá y nosotros que lo sufrimos diariamente y a cada momento. Los demás no pueden ni hablar por respeto a su familia. Trazando un paralelo con la muerte de Fernando, el chico de Villa Gesell, me pregunto, ¿quiénes se creen estos personajes para poder quitar vidas así? ¿Qué es lo que piensan para creerse con derecho a cometer semejantes atrocidades? ¿Por qué llegamos a ese punto de violencia? Hace cuatro meses de lo de mi papá, me uno al pedido de justicia por Fernando y pido también justicia para mi papá. La justicia que su familia quiere.

María Ángela Cerezo

Urgente poda y escamonda en calle Salta

Al señor intendente, hace más de tres años que vengo pidiendo una poda o escamonda en calle Salta desde Oroño al río, ya que las hojas y ramas tapan la luz natural a los departamentos. También solicitamos un semáforo o un cartel de “Pare” en Salta y Balcarce ya que hay horarios en que la gente mayor no puede cruzar. Espero que este año tengamos un poco más de suerte y en otoño cumplan con esta poda, y si es posible reparen calle Jujuy desde Paraguay a Oroño, ya que está llena de pozos.

