En alerta por el cuento del tío

Se encendieron las luces de alarma en San Lorenzo por las denuncias de estafas telefónicas. A tal punto llegó la preocupación que la Asociación de Defensa del Consumidor local decidió tomar activa participación para tratar de evitar que las maniobras se extiendan. Lo cierto que varias personas llegaron hasta la entidad para relatar que habían sido víctimas de un engaño, en todos los casos tras un supuesto llamado de Ansés para avisarles que habían ganado un premio o por el cobro de un retroactivo. Pero también se produjeron situaciones similares entre afiliados de Iapos, quiénes fueron contactados de manera telefónica y con artilugios trataron de sacarles datos personales. A tal punto llegó el tema que el Ministerio de Salud de la provincia debió aclarar que Iapos no está pidiendo números de cuentas bancarias o CBU. Por lo tanto, hay que estar muy alertas y precavidos. Más vale desconfiar.

Contra la misoginia de un concejal

En Casilda persisten las repercusiones del incidente que tuvo como protagonista al concejal Alberto Yualé. El hecho se registró hace unos días, cuando el representante de Cambiemos intentó hacer callar de mala manera a la edila electa Manuela Bonis en un programa de televisión local. “Yo no te corté a vos Manuela, así que si me permitís, respetáme, y por favor calláte la boca, ¿ está?...”, dijo Yualé desafiante. Tras el hecho, esta semana se activo un movimiento de mujeres de Casilda, con una consigna contundente: “A mí no me callás”, un mensaje que se viralizó en la ciudad y que puso al descubierto la misoginia del concejal. Bonis (Fuerza Popular Casildense), quien asumirá su banca en diciembre, recibió además el apoyo de otros espacios políticos casildenses.

Miles de interesados para cuatro lugares

El anuncio de que una empresa de comidas rápidas se instalará en Paraná reflejó con nitidez lo que sucede con el empleo en el país, en particular si los que buscan son jóvenes. Tras el requerimiento para cubrir puestos de trabajo, la respuesta fue masiva: en 24 horas llegaron 2.500 currículums para cubrir los primeros cuatro lugares: gerente, subgerente y dos encargados. Llovieron ofrecimientos para muchos otros puestos, como cocineros, atención al público y tareas de limpieza. Y van a llegar más currículum, porque hay tiempo hasta el lunes.