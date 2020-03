En octubre pasado un funcionario asesor del Senado de Chile le contaba en Rosario a un periodista los momentos de gran agitación que experimentaban en esos días los trabajadores parlamentarios cuando iban a tomar sus turnos. Las entradas del Congreso en Valparaíso estaban colmadas de manifestantes desde las avenidas, donde persistía la atmósfera nublada de la noche previa por los comercios ardientes, los gases lacrimógenos y el asfalto bañado por los hidrantes con que los carabineros dispersaban a millares de vecinos enojados que, sin embargo, allí seguían.

En ese mes millones de personas decían plantar barrera a situaciones de perdurable injusticia. No son treinta pesos de aumento al ómnibus, clamaban, son treinta años de abusos. Junto a un empresariado concentrado en cuatro familias, estaban en la mira franjas de la administración estatal que recibían salarios desmesuradamente por encima de los ingresos de la mayoría.

Con el trasfondo de las avenidas como campamento de guerra, parlamentarios y empleados del Congreso comenzaron, espontáneamente, a discutir una rebaja del 20 por ciento a sus ingresos. "No fue un impulso noble que nació de la nada. Era sentir que la gente que estaba ahí afuera nos iba a sacar la chucha. Y tenían su justificación".

El funcionario chileno que hablaba era mi cuñado. El periodista era yo. Esos días revulsivos dieron inicio a un proceso de reforma constitucional que prometió alterar unos fondos de desigualdad brutal, que un inesperado día alumbraron protestas mayoritarias en las ciudades.

Los abruptos contrastes entre personas que comparten un mismo entorno en algún momento explotan. En 2001 parecía surrealista ver las fachadas de los bancos cubiertas por fenólicos para frenar la violencia de los manifestantes. Mismas sensaciones en los estallidos provinciales de los 90. Me tocó estar en uno, en Santiago del Estero, en diciembre de 1993, donde multitudes prendían fuego a la Casa de Gobierno y al Palacio de Justicia. El gobierno de Carlos Juárez decía que los manifestantes eran sediciosos. Al entrevistar a muchos con mi colega Aldo Marinozzi encontramos maestros, empleados públicos, amas de casa, estudiantes, jornaleros. Todos agobiados por rígidas distinciones entre "ciudadanos formalmente iguales".

En quienes más los sufren, los tiempos de recesión económica se traducen en agobio moral. Es allí donde la corteza de injusticias cristalizadas muchos años se despedaza con expresiones nada mansas. Solo durante 2020 Argentina tiene vencimientos de deuda por 48.968 millones de dólares. El año pasado se llegó al nivel de inflación de 53,8 por ciento. La desocupación está hoy en el 9,7 por ciento anual. Entre 2015 y 2019, según registros del Anses, desaparecieron 240.000 empleos privados. La industria instalada tiene una capacidad ociosa cercana al 40 por ciento. La pobreza llega a casi el 40 por ciento del país.

Este es el marco donde el Senado argentino tratará mañana la reforma de las jubilaciones de los funcionarios judiciales y del Servicio Exterior. En el Poder Judicial y en la Cancillería argentina están los salarios más altos de la administración. Lo que se propone para los jueces, entre otras medidas que apuntan a los sectores más acomodados, es un cambio de ecuación donde el cómputo jubilatorio del 82 por ciento del último año activo pasa al 82 por ciento pero promediando los últimos diez de servicio.

La contadora Gabriela Marinelli, asesora de la diputada nacional Mirta Tundis conocida por su dedicación a asuntos jubilatorios, expone proyecciones. Un funcionario que en su último tramo fue cinco años prosecretario de juzgado y cinco años de juez de primera instancia, y que hoy se jubila con 157.800 pesos, pasaría a ganar 123.800 pesos, lo que significa una reducción de 34 mil pesos, o de un 21.53 por ciento. Uno de la Corte Suprema que en los últimos diez fue cuatro años secretario de Corte, tres años secretario de juzgado y tres años jefe de despacho pasa de 231.000 pesos a 158.000, pesos, una rebaja de un 31 por ciento.

Lo que se pone en foco son jubilaciones judiciales que llegan hasta 700 mil pesos. Pero el promedio es de 300 mil pesos, cifra que disloca el sentido de seguridad social en sistemas que, además, son de reparto, lo que implica que una enorme masa de aportantes que ni soñarán con esos ingresos empujan para que un juez o un diplomático tenga ese bienestar. El que gane 300 mil a lo sumo, según la discusión parlamentaria, cobrará 50 mil pesos menos. En Argentina el ingreso promedio de un trabajador registrado —en actividad— es de 47 mil pesos.

La suspensión de la movilidad decidida en febrero por Alberto Fernández implicó que 2,7 millones de jubilados cobren menos. Sólo los que ganaron hasta 19.068 pesos percibieron un bono por única vez de 5 mil pesos. Quienes defienden el actual régimen especial de los jueces dejan de lado que un jubilado de 25 mil pesos, por tirar una cifra, con la suspensión de la movilidad cobrará menos de lo que debía.

En una sociedad con una desigualdad rampante insistir en mantener las jubilaciones de los magistrados como están, cuando las que son hasta 15 veces menos cambiaron para peor, es ser defensor de un privilegio. Reducir las jubilaciones de jueces, es cierto, no compensará las escasas de otros sectores. Pero no se trata de un campo de cifras sino simbólico. Si no queremos sostener estos abismos sociales el Estado debe enmendar el peligro de un orden dislocado. Lo mismo en Santa Fe, donde en setiembre pasado la deficitaria Caja de la provincia pagó hasta 400 mil pesos en las jubilaciones más altas. Las cien primeras corresponden enteramente al Poder Judicial.

No es este un argumento en contra de los jueces, muchos de los cuales lo han honrado a uno con sus enseñanzas, y donde campean disparidades. Es apenas un esbozo en favor de alterar tímidamente un ingreso incomparable para el resto del país, de agentes con beneficios especiales como ser inamovibles en sus cargos o no pagar ingresos a las ganancias. No es poco importante debatir estas enormes disparidades en cauces institucionales. En el Congreso en Valparaíso se dieron cuenta de que era ahí o en la calle.