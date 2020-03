El trabajo en tiempos de pandemia

Las calles se vaciaron, muchas actividades bajaron sus cortinas, trabajadores de oficina viraron al "home office", un buen número de madres y padres desarrollan labores en sus domicilios con sus hijos 24x7, otros aislados por diversos motivos (edad, arribados desde el exterior, con contacto estrecho con personas que retornaron de viaje, "grupos de riesgo").

Alcohol en gel como bien preciado, ansiedad, incertidumbre y preocupación como denominador común.

Intensa actividad en redes sociales, noticieros y novedades en una misma dirección: números de infectados, muertes, lamentables desde ya, pero hasta ahora un tanto lejanas -y con el deseo que guarden dicha distancia-. Pareciera que asistimos a una película de ciencia ficción en la que Netflix nos hizo protagonistas.

Destacado y heroico comportamiento de médica/os, enfermera/os, personal de la salud, transportistas, choferes, fuerzas de seguridad públicas y privadas, periodistas, recolectores de residuos y tantos otros.

En ese marco, algunos giros empresarios se desenvuelven extremando los recaudos en materia sanitaria que forman parte del paisaje y se han vuelto archiconocidas.

No es mi intención abundar sobre las numerosas imágenes conocidas por todos, sino referir al vasto marco normativo que se ha dictado con suma velocidad, en procura de mitigar la propagación del virus con el menor impacto económico posible.

Circunscribo el presente al ámbito de las relaciones de trabajo con la finalidad de contribuir al análisis de las medidas que se han adoptado generando inquietudes a trabajadores y empresarios.

Encuentro obligado realizar una división en tres sectores de la actividad económica: los que han cesado su desempeño, aquellos que bajaron su intensidad y los que continúan desarrollándola.

Las actividades "freezadas"

No están incluidas en las numerosas excepciones establecidas en el decreto de necesidad y urgencia ni en las resoluciones del Ministerio de Trabajo nacional. Ellos se traduce en la siguiente imagen: trabajadores aislados en sus casas, con la expectativa de cobrar sus sueldos para atender sus múltiples necesidades y como contracara empresarios sin ingresos pero obligados al pago.

El objetivo de los distintos estamentos del Poder Ejecutivo es que se mantengan las fuentes de trabajo (en este contexto cobra aún mayor importancia la vigente "doble indemnización") y que los trabajadores perciban íntegramente las remuneraciones netas (o "de bolsillo") o bajo el concepto de "no remunerativas" (con sólo aportes y contribuciones al sistema nacional del seguro de salud y al Pami).

Se espera desde los sectores empresarios en cuestión ayuda de cualquier índole para poder afrontar el pago de tales salarios. Caso contrario, sabedores que la pandemia y la emergencia sanitaria dispuesta por el Estado representa una causal de "fuerza mayor", se vislumbran, cuanto menos, un sinnúmero de suspensiones, en el mejor de los supuestos, con montos a abonar "cuando sea factible" o, de no ser ello viable, dolorosos momentos para atravesar.

En ese espacio, se impondrán procedimientos de crisis de empresas o comunicaciones obligatorias al Ministerio de Trabajo y sindicatos.

Asoma como alternativa dentro de la cuarentena para soslayar los futuros efectos de la crisis -aun cuando no responda a los imperativos y al espíritu que las definen- el adelantamiento de vacaciones. Máxime cuando el salario se encuentra protegido, la actividad económica ralentizada.

Las actividades con disminución de su intensidad

El segundo grupo de tareas es aquel que anda en tres ruedas, o quizás dos; con parte del personal trabajando desde sus casas, otro no pudiéndolo hacer y otro segmento asistiendo con la particular "normalidad" de los tiempos que nos toca vivir.

Quienes trabajen desde sus casas percibirán sus salarios normalmente, debiendo el empleador informar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo la novedad relativa al lugar de prestación.

Aquellos que no puedan continuar trabajando seguirán el camino de las retribuciones no remunerativas antes identificadas.

Los que deban desempeñar sus labores tendrán que encontrar garantías en la actuación responsable de sus empleadores, quienes extremarán las medidas de higiene y seguridad conforme la normativa aplicable.

Para los que tengan que circular se han implementado salvoconductos para superar los retenes de las restricciones de circulación impuestas que, hasta la fecha demuestran su eficacia de cara al achatamiento de la curva de propagación del coronavirus.

Las simulaciones para el pago de salarios que deben efectivizarse en los primeros días de abril demuestran cierta inequidad: quienes no trabajan -y perciben sumas no remunerativas- detentarán ingresos netos mayores que aquellos que sí lo hagan. Desacoples derivados, sin dudas, de la carrera contrarreloj en la toma de decisiones urgentes. He aquí un punto en donde el Estado deberá realizar los ajustes normativos necesarios.

Las actividades con desenvolvimiento normal

Denominadas esenciales o "exceptuadas" incluyen un importante abanico de empresas que continúan, con las particularidades apuntadas, realizando sus labores.

Estos trabajadores percibirán sus ingresos normalmente. Aquellos que resulten contratados al efecto lo serán bajo la modalidad de eventuales. Para el sector salud habrá deducción de contribuciones y un bono adicional, siendo imperioso extremar el cumplimiento de los recaudos sanitarios en aras de evitar el contagio virulento del Covid-19.

A modo de colofón, cuando aparezcan los "créditos" de la película que estamos viviendo, podremos sacar las conclusiones del éxito o no de las ágiles medidas adoptadas en pos de garantizar un equilibrio entre la salud de la población y la viabilidad de las empresas.