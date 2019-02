El precandidato moderno y canchero

El diputado y precandidato presidencial Felipe Solá busca posicionarse en el tablero electoral con un lenguaje jovial y "canchero", que interpele a un electorado juvenil que acaso todavía no lo conozca lo suficiente. En pos de mostrar su lado "cool", el diputado de Red por Argentina comenzó a incursionar con terminología "millenial", como la palabra "skere". En otro paso firme hacia un acercamiento a los más jóvenes, Solá se inmiscuyó en una polémica que se reedita todos los años en las redes sociales entre los partidarios del calor estival y los defensores del frío invernal. ¿Qué solución propuso el dirigente peronista en medio de una ola agobiante de calor en todo el país? "Que los 40 grados no nos dividan. Los tarifazos nos embocan por igual al Team Invierno y al TeamVerano", tuiteó en un llamamiento a saltar una grieta que no es política.

Tosco vs. Rucci: segundo round

Así promocionaron el debate televisivo entre Guillermo Moreno y Jorge Altamira tanto los troskistas del Partido Obrero como los peronistas de La Néstor Kirchner. Peronismo versus marxismo: "Guillermo Moreno versus Jorge Altamira. ¿Se repite el dabate Rucci-Tosco?" El paralelismo es con el histórico debate que protagonizaron en 1973, unos meses antes de las elecciones que consagrarían a Héctor Cámpora al frente del país, entre Tosco, un representante del sindicalismo más combativo, y Rucci, referente de la ortodoxia gremial del PJ. Aquel terminó siendo el debate televisivo más resonante de la década del 70, con números de rating insólitos para la época. ¿No será mucho la comparación? Mientras tanto, el ex secretario de Comercio del kirchnerismo sigue en plena campaña. Desde hace unos días circula un video de Guillermo Moreno corriendo por un parque mientras les habla a los empresarios. "Aguanten, que ya volvemos, falta poco", les promete. Dice dirigirse a los grandes, medianos y pequeños empresarios, a quienes les pide que pese a la crisis mantengan operativas sus empresas porque "volverá el tiempo en que la gente tenga plata en el bolsillo y el mercado interno se fortalezca". ¿Le creerán?

Controles para los ciclistas

La legislación de tránsito vigente parece tener un agujero negro a la hora de establecer normas para los usuarios de bicicletas, que deberían cumplir con las reglamentaciones igual que el resto de la población. Por ejemplo, ¿qué sanción le cabe a un ciclista que pasa una esquina con luz roja? Es una infracción que se observa a diario en las calles y que seguramente no tiene sanción. ¿No habría que revisar el tema?