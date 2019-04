El peor destino

China es para quienes defendemos los derechos animales en el mundo sinónimo de crueldad y abuso. La noticia publicada en La Nación bajo el título: "El boom de las carreras de caballos en China genera un posible gran negocio para la Argentina", sumada a la ya sabida firma de un acuerdo para exportar "equinos en pie" entre el presidente de la Sociedad Rural Argentina y el embajador de China en la Argentina (Yang Wanming) durante el pasado G-20, no es buena nueva para nuestros caballos pero seguramente sí lo es para los propietarios de algunos de los muchos haras y para las decenas de criadores de caballos de carrera que promociona el Jockey Club Argentino en su portal web. Argentina tiene una muy larga historia de uso económico (y abuso) de mamíferos superiores; tan arraigada que de rutinaria (aunque aberrante) se ha acuñado como derecho a defender y resguardar. Carreras y jineteadas lideran el perfil redituable que hace que los "amantes de los caballos" lucren con ellos, y tal vez como agradecimiento le dediquen el espacio de la razón social de su empresa a su nombre "en reconocimiento a tantas alegrías brindadas por aquella yegua" como se puede leer en el portal de un conocido criadero equino cuyo propietario celebra el haber participado de la titularidad de una "ganadora". Puede que sea acertado aplicar aquel popular dicho "hay amores que matan" a ambas partes interesadas en estos acuerdos (argentinos y chinos) cuyo nuevo vínculo es un extraño y particular cariño hacia los caballos.

Un oscuro panorama

Creo que el gobierno de Cambiemos vislumbra un panorama muy desfavorable para las próximas elecciones. Con Cristina callada y sin saber si se postulará, se agiganta la figura de Lavagna y puede ser el receptor de los votos que obtuvo el presidente Macri, que más que a favor de él fueron contra la ex presidenta, y que ahora, desilucionados, piensan en otra opción. Esto les está haciendo dar manotazos de ahogados, convocando a radicales para ofrecerles cargos importantes, cosa que nunca quisieron hacer pese a los reclamos de los integrantes de este partido que se unieron a Cambiemos pensando en ello, ya que del viejo partido de Ilia y Balbín sólo queda un buen recuerdo.

Telefonía fija ineficiente

Desde hace una década vengo padeciendo la falta sistemática del servicio de telefonía fija por parte de Telecom, en la mayoría de los años por períodos prolongados y reiterados. Prueba de ello son las resoluciones emitidas por la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y de la actual Enacom, con dictámenes favorables a mis sistemáticos reclamos. Al igual que en otros dos períodos anteriores durante el año 2018, desde el 28 de noviembre pasado a la fecha no cuento con el servicio en cuestión. Paradójicamente, he debido abonar las dos últimas facturas obligándome ello a efectuar nuevas presentaciones por escrito ante Telecom y posteriormente ante el Enacom. La mala prestación del servicio de telefonía fija se ve reflejada en la falta de inversión por parte de Telecom, basta observar el estado del cableado aéreo que por cientos emergen de columnas. Instalaciones precarias y obsoletas llevadas a cabo por Telecom sin solución de continuidad a partir de la concesión del servicio en lo que deberían haber sido instalaciones subterráneas. A todas luces Telecom propende a la baja del servicio, visto está que la telefonía fija no resulta de interés a la empresa. Es así como desde hace años se verifica la desaparición de teléfonos públicos, tanto de la vía publica (el teléfono frente a la propia delegación de Telecom sobre calle Rioja es una muestra) como también y muy lamentable falta de servicios en nosocomios e instituciones públicas (Pami II por ejemplo). En este punto creo que la telefonía fija debe ser considerada como un real y valiosísimo patrimonio.

Los eternos turnos de Pami

Mi madre es afiliada al Pami, pidió un turno para el ginecólogo porque está operada de un cáncer de mamá y necesita el control, y se lo dan para el 30 de julio. No solamente eso, además se tuvo que ir personalmente a sacarlo porque no atienden el teléfono. Y encima cuando fue, no había sistema. Vergüenza total. A ver qué candidato se comunica conmigo y brinda una solución al tema de Pami ya que en todas las áreas es lo mismo. Se mueren antes del turno.