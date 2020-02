El músico al que le robaron 13 veces y la lentitud de la Justicia

Un músico de Villa Constitución sufrió un robo en su vivienda y asegura que ya es la vez número 13 que le pasa. Se trata de Roberto Cabezuelo, quien reside en la ciudad del sur provincial y lleva una cuenta aproximada de la seguidilla de escruches a su vivienda. En esta ocasión, delincuentes todavía no identificados ingresaron a la finca mientras él y su esposa no estaban y se llevaron algunos electrodomésticos y otros objetos de valor. “Sinceramente estoy harto”, había dicho ya en 2018 ante un hecho similar. El episodio derivó además en un reclamo público de un funcionario municipal a la Justicia. El que lo formuló fue el director de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio, Javier Garceche, quien reveló que el sistema de monitoreo urbano captó el momento en que los ladrones se iban de la casa de Cabezuelo con el botín pero al mismo tiempo se quejó de que todavía no se habían emitido las órdenes de allanamiento para detenerlos y recuperar lo que se llevaron. Garceche dijo que tanto la policía como el municipio actuaron “con premura”, pero reclamó más celeridad de quienes deben emitir la orden para esos procedimientos. Un reclamo que, por otra parte, suele repetirse en distintas ciudades y pueblos santafesinos.