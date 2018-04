El fútbol y la selección

André Malraux, cambiando una máxima relacionada con política, decía que el pueblo no tiene el gobierno que merece, sino el que se le parece. El fútbol argentino, su dirigencia, no escapa a esta realidad. A mayor abundamiento tropieza varias veces con la misma piedra. Se avecina el mundial, opinólogos de distinta laya acceden a los medios, aparecen relatos de todo tipo sin analizar fundamento y razones que motivaron y motivan la reiteración de errores, sus consecuentes resultados. Escribí estas líneas antes del debut premundial de la selección, aunque presumía flojas actuaciones, no imaginé resultados apocalípticos. Resumo, nada nuevo bajo el sol. El seleccionador de turno designa los integrantes conforme destaque la prensa extranjera. Futbolista que triunfa, especialmente en el continente europeo integra la selección. Del ensamble, coordinación, apoyo, creación, jugar de memoria; mejor ni hablar. En cuanto preparación, sólo se ha dado cuenta de costosos viajes, incluido el cuerpo técnico, hoteles, almuerzos con futuros convocados, derroches insitos en una mentalidad que parece arraigarse, ostentación injustificada, cuando existe población con hambre de agua. ¿Qué vimos y veremos de seguir en estos prototipos? Juego con excesiva lentitud, carencia de creación, confiando sólo en lo que pueda hacer un superdotado. Los llamados "hinchas" insuflados de exitismo creen que todo resultará fácil, no será así. Precisamente porque al fútbol lo juega un "equipo". Ello quiere decir colaboración recíproca y espontánea, acompañamiento en la creatividad, saber de antemano que hará el compañero, dónde ubicarse. No lo tiene ni lo puede intentar el simple amontonamiento de jugadores por el sólo hecho de ser estrellas. Lo hemos visto y padecido. ¿Quién se animaría, sobre la base del mejor equipo que juegue en la liga nacional, con algunos refuerzos, postular la selección? Es preferible caer con los mejores, que dar alguna explicación sobre lo posible. Desde el año 1982, rotundo fracaso en España, la escuadra nacional se forma con los diarios europeos, y salvo la excepción de México, todo ha sido distinto a lo que se relata y cree, sólo por reiterar el mismo error, que por otra parte, tiene origen y conforma el nivel directivo de este deporte. No tendría inconvenientes en festejar un triunfo, nada es imposible. Recuerdo que entre la esperanza y la ilusión existen diferencias sustanciales, lamentablemente prevalece esta última. Es una pena atento que, en el concierto mundial, nuestro país posee bases más que suficientes para lograr y mantener la primacía en este deporte. Claro que, análisis mas profundo, observando antecedentes de quienes dirigen el fútbol argentino como la del seleccionador, especialmente su grado de educación, nada se podrá esperar.

Leonardo Gentile Cappella

Sin otro camino que el de la pelea

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, rompió el diálogo y la negociación salarial con los dirigentes gremiales. Ejecuta de un plumazo a los dirigentes dialoguistas dejándolos sin otro camino que el de la pelea. Una matanza de carteros que le trajeron la mala noticia sobre el rechazo generalizado a la propuesta de un 18% (trucho, era 16 y pico pero no había que decirlo) en cuotas. Duro con los trabajadores, sumiso y dócil con el gobierno nacional que nos debe a los santafesinos 53 mil millones de pesos (equivalente a 60.000 viviendas o 40 hospitales regionales de alta complejidad como el de Venado Tuerto). Pero contra Macri no habrá decretos. Miguel ya le firmó otro robo a la provincia con el pacto fiscal mientras sigue pagando 170 pesos de "ayuda escolar" a los estatales provinciales y municipales.

Oscar Fernández





Asignación y canje de pasajes

Ante las últimas noticias reflejadas en los medios de comunicación sobre la asignación y canje de pasajes para el desempeño de mi función como diputado nacional, me veo en la obligación de compartir con la opinión pública que bajo ningún concepto voy a permitir que se desconfíe de mi honestidad. Durante toda mi carrera profesional como médico he trabajado en un marco de ética y probidad intelectual. Lo mismo he hecho siempre que fui designado o elegido para desempeñar una responsabilidad pública. Vivimos un proceso de transparencia y trazabilidad del gasto seguible por leyes, y olvidada durante muchos años. En relación al tema en particular, existen resoluciones de Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados que establecen las normas para que todos los diputados y diputadas puedan percibir a partir del 1º de marzo de 2018 en cuenta bancaria el monto correspondiente al canje de pasajes tomando el mismo para gastos de traslado y esto, no es sueldo –RP nro. 890 y 1236/17–. Se está facilitando información de interés para todos los ciudadanos, se sistematizan muchos procesos, se dinamizan las administraciones y se promueve la prestación de servicios con eficiencia fortaleciendo la cultura del mejoramiento contínuo. Por ello, invito a quien quiera, a visitar la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y ver el desempeño de mi función como representante de los argentinos. Allí podrán encontrar todas y cada una de las resoluciones de la Presidencia de la HCDN vigentes y a través de las cuales se fijan los procedimientos y el marco legal para dicha tarea. Por ejemplo, las RP Nº 568/17, 1237/17 y 220/18 que indican que a partir del 12 de marzo de 2018, la utilización de pasajes aéreos innominados quedará limitado a las personas que se encuentren previamente autorizadas y, según disposición administrativa, cada diputado/a podrá designar como máximo ocho usuarios, cuando antes no había restricción alguna y surgían algunas suspicacias que no cumplían el real objetivo de esta asignación. Por otra parte, con fecha 6 de junio de 2017 y visto las resoluciones de Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Nº 1055/10, 453/11, 03/13, 1382/16 y 1560/16 se da el marco legal y se reducen la cantidad de pasajes aéreos y terrestres para cada legislador. Todas estas resoluciones, que también pongo a disposición en mis redes sociales, son derechos asignados para desempeñar la representatividad democrática y lo hago con la firme convicción de estar cumpliendo con todas las normas y colaborando en la construcción de un nuevo camino en donde todo sea transparente, con control, trazabilidad y reglas claras.

Gonzalo del Cerro, diputado nacional





El debate sobre el aborto

Ante la inesperada decisión del presidente de la nación Mauricio Macri de abrir un debate sobre el aborto, algunos dirigentes políticos y periodistas han opinado que "los argentinos nos debíamos un debate sobre este tema". Una postura técnicamente democrática. Pero pregunto, cuál es el fundamento de esa postura "políticamente correcta", ya que pensando así, ¿acaso los argentinos nos "deberíamos" también un debate sobre los derechos de los hijos a matar a sus padres?

María Ferreyra Ruiz

DNI 28.241.203