El fútbol argentino según Alberto

"El fútbol argentino debe replantearse cómo funciona, no está funcionando bien. Si decidimos ser un país formador de grandes jugadores, tenemos que prestarles otra atención a nuestras inferiores. El fútbol es víctima de una Argentina siempre en la coyuntura. Un día juegan 19 equipos y otro día 30, un día necesitamos que desciendan cuatro y el otro día nadie. Son cosas que uno no entiende, un día si la Superliga no existía se caía todo a pedazos y ahora no existe. Hay algo que está mal. Los dirigentes deben pensar cómo diseñamos una organización del fútbol que rinda frutos".

La reflexión bien podría ser de aquellos periodistas que conservan con dignidad el espíritu crítico. Aquellos que resisten con estoicismo el avance de los voceros oficialistas que elogian hasta lo obsceno. Y soportan que el poder intente amedrentarlos con sus ejércitos cibernéticos. Pero no. La opinión no es de ellos, porque ya la expresaron muchas veces. El pensamiento le pertenece al presidente de la Nación. Sí, el propio Alberto Fernández, quien con palabras simples y sentido común puso en relieve la ineptitud colectiva e individual de los dirigentes del fútbol argentino, los mismos que hoy se abroquelaron en la AFA para defender su mediocridad en forma corporativa.

¿Claudio Chiqui Tapia, Marcelo Tinelli y compañía le dirán al presidente de la Nación lo mismo que le dicen a los periodistas que ponen al descubierto la impresentable administración que desarrollan? La que evita arriesgar sus intereses individuales a cambio de devaluar la competitividad anulando los descensos y promoviendo jugar con muchos juveniles. Camuflando así las responsabilidades de aquellas comisiones directivas que precarizaron la realidad deportiva de sus respectivos clubes, y hoy buscan mostrarse eficientes después de que generaron tiempos de angustia por llevar a varios equipos a luchar por no descender o dejarlos al borde del quebranto económico.

¿Los directivos del fútbol acusarán a Alberto Fernández de opositor como lo hacen con aquellos trabajadores de prensa que osan cuestionar lo evidente? ¿O callarán porque no sea cosa que el presidente se enoje y pierdan la ayuda del Estado que les permite hasta pagar salarios adeudados desde antes de la cuarentena?

No hay nada más gratificante que la crítica periodística consecuente hacia los dirigentes del fútbol, que son los inoperantes de siempre, tenga su representación institucional en la máxima autoridad del país, más allá de las coincidencias o disidencias ideológicas con Alberto Fernández. En este caso su diagnóstico es quirúrgico: el problema del fútbol argentino son sus dirigentes. Los de allá y los de acá. Todos. Aunque sigan buscando de manera impúdica permanecer y perdurar.