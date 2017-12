El folclore ya no tiene cabida

Brian Sarmiento quedó inmerso en el medio de la polémica. Una vez más. Un poco por méritos propios y otro tanto exagerados. Porque el folclore bien entendido no debería generar rispideces. Menos violencia. ¿O acaso no había cargadas de un lado y de otro cada vez que se jugaba un clásico? Hace más de una década sí, pero hoy nada se soporta. Todo es tomado como una agresión imposible de digerir, entonces lo más conveniente es no ingresar en ese terreno (Sarmiento dijo no conocer a Zampedri, como Coudet lo hizo con Vella en su momento y quedó como una anécdota). El fundamentalismo enfermizo condujo a que en la ciudad todo sea llevado al extremo máximo de la irracionalidad. Lo que antes se consideraba "folclore" hoy se convirtió en "generación de violencia" por la poca permisividad de los hinchas a soportar lo que parecía algo común. No se piensa que se trata de un deporte. Que es fútbol, más allá de los intereses que hay en el medio y los negocios que generan. Todo esto no debería ser tan grave, pero lo es. Quizás en otro momento los dichos de Sarmiento habrían quedado como algo de color dentro de un clásico, pero hoy eso no tiene cabida. No se puede llevar a cabo y nada se puede decir porque es tomado como un ataque grave. Otra cosa muy diferente y repudiable son las declaraciones y/o actitudes de Brian (aún no hizo méritos para ser ídolo) contra un periodista. Ahí sí derrapó. Y esto no significa una defensa corporativa.

