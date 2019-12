El fanatismo y la realidad

En las últimas décadas se volvió un síntoma muy común que tanto políticos como militantes, en las malas épocas de sus partidos, se enojen con el mensajero. Eso, sumado al cambio de gobierno, ayudó a que algunos fanáticos macristas no quieran ni ver la asunción presidencial de Alberto Fernández, que sucederá mañana. A tanto llegó el fastidio que anteayer durante la marcha de despedida al presidente Mauricio Macri comenzaron a circular entre el público papelitos que llamaban a hacer un apagón de 24 horas de medios de comunicación. Los adherentes a la movida no quieren saber nada ni con la radio, ni con la televisión, ni con las transmisiones de empresas multimedia a través de redes sociales. Muchas de las personas que se manifestaron anteayer en Plaza de Mayo no quieren ni oír acerca de la llegada del Frente de Todos a la Casa Rosada. Y, como era de esperar en estos tiempos, esta iniciativa que surgió de manera artesanal, papelito va, papelito viene, tuvo su correlato en redes sociales: con el hashtag ApagonDeMedios24Horas o bien con #ApagónDeMedios a secas, algunos antiperonistas viscerales buscan viralizar el boicot a la asunción.