El embajador juntó a varios referentes

Algo se mueve en el radicalismo santafesino, y es probable que el resultado electoral en la provincia de Mendoza le de incluso nuevo impulso a quienes empiezan a trabajar por una lista de unidad a nivel provincial. Aunque hay distintos sectores, a su vez alineados con diferentes fuerzas políticas en distintos frentes, no pasó desapercibida la visita a la provincia que hizo en estos días Mario Barletta. Según trascendió, el actual embajador argentino en Uruguay juntó a varios referentes provinciales del sector en un encuentro que resultó bastante concurrido y entusiasmó al ex intendente de Santa Fe. Pero no sólo eso: casi coincidentemente, estuvo en la capital provincial Martín Lousteau, en quien Barletta y sus seguidores estarían pensando como un posible referente nacional. Habrá que ver en qué termina el intento.

Una grieta dentro de Cambiemos

Ya que se habla de UCR, hay que decir que el contundente triunfo del radical Rodolfo Suárez en Mendoza abrió una grieta entre algunos de sus correligionarios y el PRO. Uno de ellos fue Miguel Ponce, un referente del partido de Alem en la provincia Cuyana, quien no tuvo empacho en afirmar que no hubo nada del PRO ni de Cambiemos en la victoria electoral de Suárez. “En el festejo del nuevo gobernador de Mendoza no había ni un globo amarillo. Se subieron al triunfo de la UCR para decir que ganó Cambiemos, pero los radicales no tenemos nada que ver con el PRO”, disparó. Y fue incluso más lejos cuando se preguntó: “¿Cuál es el presidente? ¿El que se está yendo y está desorientado, o el de Barrancas de Belgrano tratando de convencer a sus fieles de que es posible?”. Como se ve, grietas hay en todos lados.

El ex crack que ahora se dedicará a la política

A Cristian Colusso le decían “Chiri”, jugó en Central y no hace mucho el ex entrenador del club Pedro Marchetta lo definió como un jugador extraordinario, algo que muchos hinchas canallas sin duda avalarán. Desde que se retiró, en 2009 (jugó en Atlético Pujato), poco se supo de él hasta estos días. Es que, según acaba de anunciar el intendente electo de Funes, Roly Santacroce, será el secretario de Deportes de ese municipio a partir del 10 de diciembre. Dicen que Colusso, que se define como peronista y estudioso de la política, le presentó al futuro mandatario de la ciudad un proyecto que lo sedujo al instante, sintetizado en esta frase: “Quiere ayudar a los deportistas de la ciudad”.