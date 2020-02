El drama de la inseguridad

Estimado intendente: nací en barrio Belgrano, pasé mi adolescencia en las Cuatro Plazas y cursé primario y secundario en el colegio La Inmaculada. Trabajé con el padre Santidrián en mi querida Parroquia San Antonio, podría escribir horas sobre mi amado barrio. No tengo nada en contra de los valores del gran Manuel Belgrano, pero esperaba una acción más contundente para mi ciudad. Los festejos belgranianos no tienen coherencia con lo que estamos viviendo los rosarinos. ¡Esperaba una fuerte actitud en defensa de los niños! Nos están matando, nos roban a mano armada. La violencia no va a ceder con los actos a Belgrano. A mi humilde criterio lo único que podría parar esto es una decisión política juntamente con todos los estratos sociales abocados a solucionar el problema. Dirigir todas las fuerzas y energías a terminar con este problema, concluirlo, aniquilarlo. En una ciudad infectada hasta el tuétano, hay que tomar decisiones fuertes. Tomo una frase que forma parte de nuestro destino trágico "Hay que dejar de robar dos años", no viene al caso el autor. Hay que dejar de gastar en cuestiones superfluas durante dos años y apuntar todos los cañones a lo que nos está ahogando. Para eso es imprescindible un programa que articule con los barrios, con la gente de bien, que hay y mucha en esta bendita ciudad, y dejemos, Pablo, la fiesta de Belgrano para dentro de dos años. Yo te ayudo con todo el amor por mi barrio.

Viviana Rojo

DNI 17.413.494

No somos ningunos mafiosos

Quiero expresar mi repudio a los dichos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en Cuba sobre la "ascendencia mafiosa". No sólo carece de los conocimientos elementales, sino que involucra una conducta de toda una Nación. Mi abuelo, Doménico Mocciaro, proveniente de Gangi, provincia de Palermo, Sicilia, llegó a la Argentina en 1905. Se casó, tuvo cuatro hijos, se hizo su casa con sus propias manos y le dio una educación a cada uno. Trabajó en la Refinería de Azúcar de sol a sol, realizando un gran sacrificio, y nos dejó el ejemplo de lo que es la "cultura del trabajo". Por lo nombrado y por respeto a mis ancestros no acepto sus palabras "ascendencia mafiosa".

Juan José Mocciaro

DNI 6.071.149

Dos mundos en uno

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche definió: "La religión y la ciencia no tienen parentesco, ni amistad ni enemistad: viven dos mundos distintos". Se me antoja un concepto clarísimo y concluyente. Conocemos la existencia de un mundo, pues en él vivimos. Seguirá habiendo elementales diferencias respecto a su creación. Las teocracias, los países acólitos y el apoyo millonario de su población aseguran saber esa verdad. Cada religión considera a sus dioses, salvadores, pensadores, sabios ys profetas como los hacedores del milagro de la vida humana. Por el otro lado, la comunidad científica e investigativa no adjudica a nadie semejante milagro: para ellos, este mundo existe desde millones de años atrás cuando todo era una naturaleza poblada por inmensos animales, grandiosas áreas boscosas, gigantescas montañas, caudalosas corrientes de agua. El inevitable devenir del tiempo realizó cambios estructurales en aquellos animales y modificó sus hábitos de vida hasta que aparecen ejemplares más domésticos con otras necesidades. Finalmente, evolucionaron como seres prehistóricos con muchas carencias, viviendo y aprendiendo en base a descubrimientos muy rudimentarios. Individualmente, me inclino por la teoría científica respecto a un tema tan urticante como es el nacimiento del ser humano. Respeto profundamente los pensamientos y disidencias religiosas sobre el particular. El tremendísimo esfuerzo que realizan todas las religiones para que la población mundial confíe en la llegada de un ser supremo justo, pacifista y amante del prójimo, merece ese respeto.

Rubén Baremberg

DNI 6.012.531