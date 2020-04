El café virtual de los buenos muchachos

Los muchachos tienen abstención “caferil”, diría Orly. Ya no puede juntarse a filosofar, a hablar de política, fútbol y clavar algún que otro negocito por ahí. Caminan por las paredes. El coronavirus lo complicó todo. Pero siempre hay algún avanzado que tira una solución. He aquí que el reconocido veterano “boga” comienza a armar una red virtual. Se conecta con su amigo el “Highlander” de la política y se citan todos los días a las 11 O’Clock. En el mismo lugar, frente a la compu. Faltan dos: el publicista “quemadito” y el doctor, que nadie sabe en qué es doctor pero al que todos llaman así, ayer consultor, después funcionario y hoy lobbista santafesino, en cuarentena en la capital provincial. Los cuatro prepararon sus compus, la escenografía para verse bien, y el “boga” para completarla pide un delivery (every day) a las 11.15: el clásico bizcocho, que como repite una y otra vez, le quita el hambre para el almuerzo. El viernes, que fue la primera comunicación, un desastre, no se escuchaban, después no se veían, todo mal. “Instálense Zoom”, tiró el publicista, y todos dieron el OK. Pero al otro día todo volvió a salir mal, y lo peor es que hubo un testigo: Juancito, el delivery de la tradicional panadería de calle Santa Fe, quien, mientras esperaba la propina que nunca llegó, se reía entre dientes. Juancito es el hijo mayor del Oreja y labura en la panadería para pagarse la carrera de periodismo. La que se viene...