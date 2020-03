El aporte santafesino al anuncio presidencial

El significativo segmento de discurso que el presidente Alberto Fernández dedicó a la realidad de la violencia en Santa Fe, en especial en Rosario, tuvo una contribución notoria que llegó a la Casa Rosada desde la provincia. En los anuncios de la creación de una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Rosario, de más cargos de fiscales para la Justicia federal en la zona y hasta de un juzgado federal en San Lorenzo pesaron las propuestas canalizadas por Omar Perotti al gobierno nacional. En el esquema de recambio para lo que viene en este fuero de excepción en la provincia trabajaron Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estrátegicos de la Presidencia, y Marcelo Saín, el ministro de Seguridad santafesino. Entre el dicho y el hecho, sabemos, hay un trecho. Pero hay cosas que en el más alto nivel institucional provocarán un cambio. Ese diagnóstico dice que la Justicia Federal en Santa Fe tiene un largo camino de inviabilidad e ineficacia que a la ciudad le ha costado muy caro.

En una ciudad donde la narcocriminalidad se convirtió, como se vio ayer, en crucial asunto de Estado, fueron las idiosincrasias de la Justicia Federal de Rosario las que se llevaron en especial tremendo rebencazo. Esos modos de ser estuvieron muy presentes en ese diagnóstico que ayer al mediodía terminaron en las palabras del presidente.

Un repaso de los últimos años de la Justicia federal de Rosario coloca rápidamente al desnudo problemas de diversos órdenes. Uno de los primeros es que se trata de una estructura muy chica en dotación de recursos humanos para enfrentar un problema mayúsculo. La narcocriminalidad no solo desató con sus disputas una violencia enorme en barrios enteros. Lo es también por su capacidad de generar volúmenes de dinero enormes que ingresan en el circuito de empresas legales. La plata de los narcos se mezcla hace años en el sector inmobiliario, en el financiero, en concesionarias de vehículos, en estudios profesionales de los que reciben asesoría. Esto deja colgando gran cantidad de hilos, para los que hay pocos investigadores. Además, en una jurisdicción gigante, porque Rosario abarca también zonas de importante actividad criminal como San Nicolás o San Pedro.

Pero las rutinas y las investigaciones de la Justicia federal quedaron desactualizadas. Los operadores judiciales cumplen un trabajo que es igual al que se hacía tres décadas atrás. Arman casos con elementos que les proporcionan las fuerzas de seguridad, algo desprovisto de compromiso con la prevención del delito, o de investigar en forma conectada los delitos donde se entrecruzan los mismos actores criminales, sus mismas zonas, sus mismos ilícitos.

Tienen también una exacerbada desconfianza que los lleva a retener sin compartir información que es vital para el avance de investigaciones de actores que producen, a partir de sus negocios con droga, delitos ordinarios violentos que azotan distintos territorios, en casos de abusos de armas, extorsiones y homicidios. Sus operadores carecen de nociones de trabajo en equipo para cruzar datos, algo que ahora debieron modificar, dado que era notorio en el ámbito de los fiscales provinciales que los delitos de alta letalidad de los que debían ocuparse tenían que ver con droga. Y que ni fiscales ni jueces eran receptivos a los pedidos de pasar datos necesarios para organizar políticas de persecución.

Estas rutinas de sistemas viejos, donde todo se hace por escrito, con operadores burocratizados, es lo que está por debajo del discurso de ayer de Fernández, pero que el jefe del Estado dijo saber el jueves pasado en su discurso del jueves en el Monumento. En el diseño de la información recibida por el mandatario estuvo el trabajo de compilación del capítulo Santa Fe de la senadora nacional Marilín Sacnún, en contacto con Mónica Cuñarro, que es pareja de Saín pero sobre todo una conocedora de los quebrantos del Estado en la persecución del narcotráfico, por haber sido fiscal federal ante tribunales orales. También hubo en el informe que llegó a la Rosada aportes del fiscal Juan Murray.

Uno de los puntos criticados históricamente es que no pocas veces en la Justicia federal de Rosario se han desechado variantes para perseguir grandes bandas organizadas cuando no se les encuentra droga pero existe evidencia clara de que sus miembros hablan de estupefacientes. Otros son algunos resultados pragmáticos. Es un hecho que la Justicia federal de Rosario no persiguió a Esteban Alvarado teniendo información notable sobre él durante siete años, o que condenó a Los Monos mucho después de que campearan sus delitos en la ciudad, o que nunca avanzaron sobre Patricio Gorosito teniendo elementos de sobra. En el elocuente diálogo entre provincia y Nación que terminó ayer en el discurso del Congreso palpitó todo eso.