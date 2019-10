Dos mediáticos que dejan el Senado

La composición del Senado de la Nación se verá modificada a partir del 10 de diciembre y varias figuras de peso en los últimos años dejarán su banca, entre los que se destacan Miguel Pichetto y el presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo. En el primer caso, eso indican las encuestas que, como se sabe, no han demostrado seriedad en las últimas elecciones. Tras 18 años como senador nacional por Río Negro y 17 de ellos como jefe de la bancada peronista, Pichetto dejará su banca debido a la conclusión del mandato de seis años que comenzó en 2013. Claro, que en el hipotético caso que se convierta en vicepresidente de la Nación volvería al recinto pero para presidirlo. Pichetto ingresó al Senado en 2001 y fue reelecto en 2007 y 2013, mientras que se desempeñó como presidente del bloque del PJ desde 2002 hasta principios de este año, cuando pegó el salto a las filas de Juntos por el Cambio, para acompañar al presidente Mauricio Macri como compañero de fórmula. Pinedo, en cambio, dejará definitivamente el Senado. Accedió por la ciudad de Buenos Aires en 2015 para reemplazar a la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, mismo año en que fue elegido para ocupar el segundo lugar de la línea de sucesión presidencial.

Las redes desafían la veda política

Encuestas de todo tipo, videos, memes, noticias falsas, archivos de hace años exhibidos como nuevos y cruces furiosos entre macristas y kirchneristas es la tendencia en las redes en las últimas horas previas a la elección de hoy donde el peronismo tiene pretensiones de ganar en primera vuelta y el macrismo de alcanzar el ballottage. Más allá del resultado, la dirigencia política no ha logrado cerrar la profunda división entre ambas posiciones, tan arraigadas como no se ha visto en décadas en el país. El voto antiperonista siempre tuvo en la Argentina aproximadamente un tercio del electorado, que para la elección de Macri en 2015 sumó a otros sectores de la población que posibilitaron su triunfo electoral. Eso quedó desvirtuado en las Paso de agosto cuando Alberto Fernández alcanzó casi la mitad de los votos, si no se toman en cuenta los blancos, como así será en el comicio de hoy. Esa franja que se inclina a veces para un lado y a veces para otro será decisiva para ungir al próximo presidente de la Nación. Lo que sin embargo persistirá es la división, que incluso ha ingresado a las familias y a grupos de amigos, de posiciones irreconciliables que impiden ver los matices en situaciones políticas que no son blanco o negro. En las redes, este fenómeno se advierte con claridad. Sólo hay que seguirlas.