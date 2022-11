De "Sueltos pero amarrados", a "sueltos y armados"

Hace más de 18 años durante el segundo Gobierno de Obeid tuve la misión de diseñar un programa que promoviera la inclusión de jóvenes vulnerables, que no trabajaban ni estudiaban, al sistema escolar. Al entonces gobernador le preocupaba la cantidad de jóvenes que estaban a la deriva y me dieron la tarea de pensar un programa integral para incluirlos. Que volvieran a la escuela a terminar los trayectos adeudados. En ese contexto surgió el Programa Volver a la Escuela en la Provincia de Santa Fe, que articulaba con los Ministerios de Educación, Salud, Deporte, estando la coordinación del programa en Promoción Social de la Provincia. Este dato es sumamente importante, porque la responsabilidad estaba en lo social y en el equipo de asistentes sociales que formaban parte de la secretaría. El programa se proponía en sus inicios repensarse, medirse, evaluarse constantemente. En ese contexto, a poco de iniciarse la planificación, veíamos las dificultades de los jóvenes que participaban. Más allá de la beca y contención integral que proponíamos, costaba que continuaran participando, entonces se decidió ir a fondo y estudiar qué era lo que pasaba en el territorio con aquellos que desertaban del programa. Así surgió un trabajo de campo de corte antropológico, realizado junto a compañeros profesionales del Instituto del Paraná. El Instituto fue el ámbito que nos permitió desarrollar el trabajo con chicos vulnerables. Así en el 2007 vio la luz el trabajo colectivo “Sueltos pero Amarrados. Notas sobre jóvenes excluidos para pensar políticas públicas”. Un libro compilado por Carola Nin y José Dalonso, que recoge las vivencias y registros de jóvenes excluidos. Una invitación a reflexionar y a repensar las políticas sociales para jóvenes. Recuerdo que elegimos tres barrios que ya se asomaban a la realidad por sus conflictos y violencia: La Boca, Ludueña y Las Flores, y a través de la metodología historias de vida, nos sumergimos en las subjetividades y realidades de jóvenes que estaban a la deriva; cómo habitaban sus barrios, cuáles eras sus redes, qué sentían, cómo veían sus consumos de sustancias.

Cuando llegó el tiempo de procesar la investigación y ponerle un título, encontramos que lo que mejor definía estas realidades, era lo paradojal. Estaban sueltos; sin redes familiares, sin proyectos, sin trabajo, consumiendo sustancias, delinquiendo para sostenerse, pero en un contexto de pobreza y carencias que no les permitía trascender el círculo de vulnerabilidad, y por ende estaban amarrados a esa exclusión. “Sueltos” en contextos que no favorecían una inclusión social; ni por trabajo, ni por educación ni por deporte, y dábamos cuenta de por qué pasaba esto.

Después de un recorrido por las distintas historias de vida, había un hilo común en todas ellas; falta de lazos familiares y contención. Una premisa que surgió de manera contundente era que la mejor manera de poder intervenir en esas vidas, y no llegar a este presente que hoy nos tiene en las primeras planas de noticias, era con políticas integrales, transversales, abriendo el territorio y re significando los espacios sociales para que no se volvieran ghettos. La beca económica no era suficiente. Lo fundamental era el factor humano en las políticas públicas y los espacios habitados. En ese libro hacíamos referencia a la película Ciudad de Dios, donde niños -jóvenes con infancias diezmadas, tenían el control de la vida e ilegalidad de barrios del Brasil, y recuerdo que en el auditorio donde se presentó el libro, con políticos, académicos y funcionarios, el entonces Canciller Rafael Bielsa, escuchó con preocupación algunas de las afirmaciones esbozadas. Pasaron 15 años del libro, en el medio el socialismo a través del Abre se ocupo de intervenir con una mirada transversal y minimalista el territorio. La realidad demandaba mucho más.

Los jóvenes de hace 15 años estaban sueltos pero amarrados a un territorio. En el presente están tan sueltos como hace 15 años, pero armados. Son los hijos de nuestros entrevistados.

¿Está preparada la política para tomar con seriedad la problemática de los jóvenes vulnerables, sin prejuicios y con un abordaje complejo, comprometido y realista?

¿Puede la política gobernar de espaldas al conocimiento social?

El presente de los jóvenes de hoy estuvieron en manos de los que gobernaron en los últimos 20 años en la provincia de Santa Fe. La realidad nos interpela, por las acciones y omisiones cometidas.

Para que los Brayan, los Kevin, los Joaquín, los Lautaro, no sigan pereciendo en contextos de narcotráfico y violencia, la política debe accionar con arte, criterio y pensamiento complejo. Hoy en la política vemos recetas, basadas en prejuicios y desconocimiento.

Quince años después de este libro que logró poner voces a esos jóvenes, hoy adultos, son hoy sus hijos los protagonistas de historias que se escuchan en los medios.

La política tiene una deuda enorme con los jóvenes y los barrios, y que no se resuelve con más policías, más represión, más planes. Se resuelve con conocimiento aplicado, trabajo de campo multidisciplinario, abordando cada territorio como parte de un todo, con sus particularidades.

Se perdieron 15 años. La política, sólo la política puede dar una respuesta a la inseguridad de los barrios, y no es policíaca la mirada. Es antropológica, filosófica, social.