Cruces por los autos de la policía

Los cruces de Maximiliano Pullaro a Marcelo Saín cada vez que el ministro de Seguridad declara o anuncia algo ya son un clásico de los casi dos meses de la gestión de Omar Perotti en la Casa Gris. Pero ahora la pelea dialéctica comienza a extenderse a otros cuadros políticos de uno y otro lado: el gobierno provincial y la oposición. En estos días, el diputado provincial Juan Cruz Cándido salió a cruzar públicamente a su par Leandro Busatto por unas declaraciones que hizo sobre el estado del parque automotor perteneciente a la policía provincial. Busatto no es un improvisado en el tema y Cándido viene de trabajar al lado de Pullaro durante sus cuatro años como ministro de Seguridad. Quizás por eso la réplica del legislador radical a su par kirchnerista hizo un poco más de ruido.

La ansiedad del gobernador

A casi dos meses de asumir sus cargos, parece que surgen las primeras diferencias entre Alberto Fernández y Axel Kicillof. Según cuentan en su entorno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no entiende por qué razones la Casa Rosada no brindó aún una asistencia financiera a su territorio para paliar algunas situaciones urgentes. Con llegada directa a Cristina Fernández, parece que “Kici” pensaba que el gobierno nacional saldría a auxiliarlo rápidamente y eso todavía no ocurrió. Quienes están más cerca del presidente sonríen cuando alguien les habla sobre la ansiedad del ex ministro de Economía de la Nación y comentan: “Lo que no entiende es que Alberto no le va a dar ayuda financiera sólo a él. O hay para todos, o no hay para nadie”. ¿Está claro, gobernador?

El ministro y los opositores

Sergio Berni es un hombre de personalidad compleja: sus gestos pueden caer muy bien o muy mal sin que a veces sea posible descifrar las razones. En otras, en cambio, hay una explicación concreta. En estos días el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se reunió con intendentes de Juntos por el Cambio, que salieron muy satisfechos del encuentro. ¿Qué les dijo? No es mucho lo que se sabe, excepto un comentario sobre algo que a los intendentes les interesa mucho: les expresó su voluntad de mantener las policías locales, creadas durante los cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal. Cuando llegaron al cónclave, más de uno estaba convencido de que Berni les anunciaría lo contrario, pero cuando se fueron no dejaban de expresar simpatía por el ministro.