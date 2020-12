Crímenes de los que no se habla

El silencio de los dirigentes políticos sobre la cantidad de asesinatos y la grave inseguridad que azota a los rosarinos es llamativo. Es como si para ellos el tema no existiera. Salvo el intendente Pablo Javkin, que hace algunos días se animó a decir que la muerte de una criatura asesinada en un tiroteo al boleo de los que abundan por estos días no debía pasarse por alto, no hay casi registro de manifestaciones públicas. Solo la gente que sufre este flagelo se lamenta. Es decir, las víctimas.