Creencias estabilizadoras y mentiras piadosas

El ser humano ama los absolutos, los incuestionables. Este amor es un gran motivador y motor para sus acciones. Amor que surge, justamente, porque el ser humano es exactamente lo opuesto: es temporal, cambiante e imprevisible; el campo de lo relativo. Tan relativo e imprevisible como la realidad. Esta realidad a veces transparente y otras veces difusa, falseada, dibujada. Nada tan irreal como la realidad, podríamos afirmar.

Los absolutos, lo incuestionable, es tierra firme para un ser imprevisible como el ser humano. En quien confiar y cuál es la verdad; son temas que es imprescindible que sean incuestionables. Vivir en un mundo paranoico y nada confiable, es literalmente "enloquecedor". Desde un punto de vista psicológico, se necesita confiar, lealtades y previsibilidad para vivir emocionalmente estables. Y quizás se necesite algo más: ¿una garantía?

Y a estos absolutos estabilizadores el ser humano los encuentra, donde siempre los encontró: en su propia producción imaginativa, en sus creencias. Veamos las creencias más comunes que identificamos en nuestro entorno:

•"A mí no me va a pasar".

•"El que las hace, las paga".

•"Todo saldrá bien"

•"Nada es imposible" (o "todo es posible".

•"El amor salvará al mundo"

•"Sólo se trata de desearlo

con todas las fuerzas".

•"Yo tengo la razón"

•"No lo hizo intencionalmente".

•"Dios los castigará"

En síntesis: orden, previsibilidad y algún tipo de garantía. Necesidades que necesitan estar cubiertas para vivir con estabilidad emocional; estabilidad que a veces solo se encuentra dando crédito, dando fe (creyendo) en estas creencias. A su vez, las "fake news", las mentiras piadosas y las sostenidas por años, las promesas que se sabe que son imposibles de cumplir, las verdades incuestionables por eternas, se utilizan para defender intereses personales o sectoriales a costa de generar falsas expectativas (finalmente creencias) en los otros. Lo que nos lleva a un tema colateral: los vendedores de creencias.

Si piedad significa ponerse en el lugar del otro por reconocer su sufrimiento y hacer algo para calmarlo (a "La Piedad" de Miguel Ángel me remito), se entiende que las creencias puedan ser mentiras piadosas. Quizás más piadosas que mentiras porque para quien se las cree, es verdadero aquello en lo que cree. Puede que no las reconozca como creencias porque las cree verdades. Cuando esto sucede, el objetivo de ser piadosas, se cumple con éxito y de manera invisible a los ojos del que cree. Y en este mismo acto, los vendedores citados hicieron su negocio. En este mismo punto también, las creencias se convierten en estabilizadores emocionales. Porque cuando se convierten en verdades, se comienzan a acercar a lo absoluto e incuestionable. Y si se da un paso màs, y se convierten en algo más que verdades, en convicciones; lo absoluto se adueña del espacio virtual y se hace real. Realmente verdadero e indiscutible. Absoluto. Ya no se necesitan garantías, cada uno lo es por su modo de pensar y de posicionarse.

La historia muestra que, cuando los seres humanos llegan a este punto, están dispuestos a dar su vida por una convicción en actos significados como heroicos (a Ernest Becker me remito). Y allí la sociedad y la cultura funcionan como soportes simbólicos y materiales para tales actos. Los absolutos y los vendedores resultan ganadores; y los relativos, perdiendo su única vida a raíz de una mentira piadosa por su adicción a los absolutos.