Cosa de locos

Hoy seguiremos con la actualidad política del país. Los escritos serán leídos, sin excepción, en el programa Radio Libre de los domingos. Adelante y tómense su tiempo, les dijo. Una hora después, Rulo, ostentando su sonrisa imborrable y clara mirada perdida, recoge las hojas de caprichosas caligrafías que deposita en el escritorio y se procede a su revisión.

Hay sorpresa por la diversidad de los contenidos y personales enfoques: “Vivimos en un eterno Gran Hermano sin saberlo. Digo, sin ofender, ¿y para esto nos quieren sacar de nuestro cómodo termo a salvo del FMI y los especuladores financieros?”, “La revolución viene oliendo a jazmín, como la letra de Juana Azurduy”, “Escuché hablar al presi en el noticiero y me di cuenta por qué no va a misa”, “Leí no sé dónde, capaz que en una revista de la peluquería, que el mal prospera por la inercia de quienes tendrían que aporrearlo”, “Por radio escuché que un ex embajador y analista político dijo que Roberto Lavagna, ahora sin sandalias ni zoquetes, es un estadista reversible porque es el radical de los peronistas y el peronista de los radicales”.

Bárbaro, pero puede que haya quien se disguste ante tamaña inocencia de parte de ustedes, dice ella en un intervalo. La curiosidad la lleva a reanudar prontamente la lectura, siempre sin mencionar a los autores. Y lee: “Sinceramente, ella es como Scarlett O'Hara, la de Lo que el Viento se Llevó, una mujer indestructible. Ambas perdurarán en el tiempo”.

Tenés que aclarar a quién te referís Pelado, dice la coordinadora, porque no queda claro, aunque tenga mis sospechas. Al autor se le llenan los ojos de lágrimas y ella lo tranquiliza prometiéndole que después le permitirá hacer correcciones. Y prosigue: “Radicales de Santa Fe son socios del socialismo y a nivel nacional son parte de Cambiemos. ¿Eso los hace primos hermanos? Por cuestión de genética digo”, “Tenemos que terminar con la sociedad insolidaria y unirnos, dejar de andar divididos. No será posible separar una unidad sin modificar su integridad o esencia”.

Muy didáctico Cabecita, suena el elogio de la lectora. Y sigue: “El Gringo Schiaretti es como el Papa, ahora todos quieren su bendición y una foto con él”, “Ojalá Dios ilumine la zona oscura de un buen ser humano inteligente y generoso que con apoyo de la mayoría superemos este destino incierto”.

Un tipo de edad mediana corre con las piernas muy abiertas tropezando por el jardín. Agita una radio a todo volumen de donde proviene una sencilla letra que entona la Princesita: “Fuera, fuera; fuera mentiroso fuera”. Todos corean y aplauden como en el mejor de los karaokes. El médico director del hospital mira con admiración a la psiquiatra del grupo, y la felicita. “Los veo cada vez mejor. Empiezo a creer que con sus métodos muchos tendrán cura definitiva”.

Ella asiente, le recuerda que sólo padecen una enfermedad, a veces transitoria, y convoca a los internos de su grupo a tomar sol mientras aguardan las visitas. Acomoda las hojas y piensa en la sensatez de algunos escritos. Y compadece por adelantado a futuros pacientes, hoy muy angustiados porque, como dijo un rockero rosarino, les espanta la idea de caerse de la platea a la popular y tener que mezclarse nuevamente con la chusma.