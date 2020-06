Coplas belgranianas

Al cumplirse 200 años del fallecimiento de nuestro Padre de la Patria, Manuel Belgrano, vayan algunos versos y coplas recogidas de la tradición y la memoria popular, como las siguientes: De su campaña al Paraguay, nos dejó Rafael Obligado: "Es un grupo de argentinos / el que marcha a combatir / es la Patria quien los mueve / y es Belgrano su adalid. / Con la bala y con la idea / traen de mayo el boletín / y las selvas paraguayas / van abriendo al porvenir". Luego de Rosario es destinado al Ejército del Norte donde el pueblo algo triste repetía esta copla: "Desde el grito de la Patria / sigue nuestro padecer / los pueblos pacificados / sin esperanzas de ver". Pero más luego se canta: "Vamos tucumanos / vamos hermanos / que corre peligro / el bravo Belgrano". En esas luchas un joven oficial de patrulla anotó para siempre esta copla escuchada en el Exodo Jujeño: "¡Adiós Jujuicito adiós / te dejo y me voy llorando / la despedida es muy triste / la vuelta, quien sabe cuándo". Finalmente, conocido y amado surge: "Manuel me ha dado una cinta / Belgrano me dio un cordón / Por Manuel yo doy la vida / por Belgrano, el corazón". Ya en el siglo XX, León Benarós escribió: "Mis ojos en claro día / levanto al cielo sereno / y digo en mi corazón / allá está Manuel, el Bueno". Y Olga Fernández Latour: "A mi general Belgrano / le canto esta chacarera / porque la piedad brotaba / de su alma en plena contienda". Valdría decir ahora: "Salvando hoy las distancias / por el virus y dado el tiempo / Belgrano nos trae esperanzas / de amor, dignidad y respeto". Descanse en paz nuestro querido Manuel Belgrano.

José Humberto Donati

DNI 6.136.319

Miembro del Instituto Belgraniano de Rosario

Feriados fantasmas

El Covid-19 sigue siendo la estrella que figura en las marquesinas del mundo, y la cuarentena se ha constituido en la principal herramienta para evitar el contagio que según los científicos está mutando muy lentamente, lo que favorece la realización de una vacuna. En tanto, los feriados que entusiasman a la hotelería, a las agencias de turismo, a la gastronomía y al comercio; los feriados que prohíben el tránsito de camiones en las rutas y movilizan a miles de personas que viajan a los cuatro rumbos de nuestro país privilegiado paisajísticamente, pasan desapercibidos. Porque desde que se decretó el distanciamiento social el 20 de marzo, los feriados argentinos pasaron a ser números inexpresivos en los casilleros del calendario nacional. El polémico festival de feriados, contiene una terminología compuesta por días no laborables, asuetos, feriados, días festivos, feriados puente, fines de semana largos y súper largos, feriados gremiales, municipales, provinciales y nacionales. Ahora bien, cualquiera sea la categoría de los feriados, son disfrutados (aunque no viajen) por los empleados y obreros en relación de dependencia. Para el resto de los trabajadores esos "francos" son a veces perjudiciales y a los numerosos jubilados que no cobran sumas importantes los tienen sin cuidado. En fin, más allá de los diferentes puntos de vista sobre esta cuestión, ahora queremos que los feriados de todo tipo hagan su reaparición triunfal de manera efectiva (sea que permanezcan inamovibles, se atrasen o se adelanten) y dejen de ser feriados fantasmas, porque ello significaría que el Covid-19 pasó a ser un inolvidable y triste recuerdo.

Edgardo Urraco

El tango y sus metáforas

En tiempos de "lenguaje inclusivo" donde se transfigura la identidad de las palabras uno se pregunta si no habrán escuchado, y entendido, un tango bien cantado "estxs muchachxs". Porque las metáforas del tango son de una sabiduría inagotable y eterna. Tanto se venía hablando ante el soberano (que no es otro que el ciudadano), sobre quién es el que manda y quién el mandado, sobre quién gobierna y quién obedece. Decía, tanto se venía hablando y en esta semana hemos presenciado un intercambio vibrante entre una valiente periodista y el presidente de todos. En un ida y vuelta que no dio respiro de tan solo un par de minutos, quedó flotando en el aire el imperecedero "Mano a mano". Fue después de ello y sin saber por qué, vino a mi mente la estrofa de un tangazo "de aquellos" que dice "como juega el gato maula con el mísero ratón.

Otto Schmucler