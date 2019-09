Charla con Alberto

Por lo general los ciudadanos no pueden interrogar a los candidatos sobre distintos temas, pero el Frente de Todos creó un chatbot que permite un intercambio con el candidato presidencial. En https://charlaconalberto.now.sh una máquina tiene respuestas lógicas para todas las preguntas. Política, economía, fútbol, su perro Dylan y hasta su lado rockero forman parte del menú permitido. Por ejemplo, si alguien quiere saber que piensa Alberto F de Omar Perotti encontrará esta respuesta: “Vivimos en una Argentina concentrada, que le hace mal a las provincias. Con Omar Perotti lo hablamos mucho y él me dio una idea que es ver provincia por provincia la firma de un acuerdo para resolver estos problemas. Vamos a volcar al desarrollo de las regiones lo que el gobierno gasta en Lelics. Lo que Santa Fe genere va a volver a Santa Fe”. Una respuesta que seguramente entusiasmaría al propio gobernador electo. Pero también se pueden lograr contestaciones sobre su gusto por tocar la guitarra. “Lo hago desde chico. Cuando agarro la guitarra tiendo a buscar acordes, música, a conciliar armonías... es lo que más me gusta, es mi cable a tierra”. Una recomendación: es conveniente saludar correctamente para empezar el diálogo, porque de lo contrario suele enojarse.

El liderazgo de la oposición

La derrota de las Paso cambió radicalmente el mapa de poder interno en Cambiemos. Se diluyó la hasta allí decisiva influencia de Marcos Peña y comenzaron a surgir nuevos liderazgos en el oficialismo. Uno de esos nombres es el de Miguel Angel Pichetto, quien parece haber cargado la campaña sobre los hombros y recorre reductos del PRO para transmitir ánimo y esperanzas. Hasta se reunió con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Algunos analistas creen ver en estas movidas un reposicionamiento de Pichetto como líder de la futura oposición; para ese análisis se descuenta la derrota de Vidal y Macri y si bien es probable el triunfo de Rodríguez Larreta, hay quienes creen que la gestión en Ciudad de Buenos Aires le demandará todas sus energías.

Un tuit que confundió

Santiago Cafiero es un hombre cercano a Alberto F y al que muchos ubican como futuro jefe de Gabinete. Recordó en un tuit que su abuelo Antonio, durante un debate presidencial, proponía universidades en el Conurbano bonaerense. Y escribió “aunque Vidal no quiera”. Algunos creyeron que proponía un debate entre Vidal y Kicillof, pero Cafiero aclaró que en realidad el sentido del tuit tenía con ver con creación de nuevas universidades.