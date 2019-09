Carteles y pintadas por un detenido

Los carteles aparecen en distintos lugares de la ciudad. La consigna, breve y contundente, se repite: “Libertad a Guido Andrada. Preso político”, y lleva la rubrica de la Catt (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte). Guido es hijo Marcelo “Pipi” Andrada, secretario general del Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario. Guido Andrada fue detenido en un control de rutina al mando de un Honda Civic junto a un hombre que estaba armado con una pistola calibre 9 milímetros. Se trata de Sandro José Maidana, de 37 años, quien había sido condenado el 22 de mayo por lesiones gravísimas, ya que había atacado y baleado a un muchacho, a punto tal que debieron amputarle una pierna. A Andrada (h) le dieron prisión preventiva por 90 días. Lo cierto es que en el gremio están convencidos de que hay una persecución y por eso los carteles y las pintadas están por toda la ciudad.

Un formador agresivo

Con sorpresa y estupor varios testigos no daban crédito a lo que acababan de escuchar en una de las canchas de entrenamiento. En entrenador formador de juveniles interrumpió el partido tras una contingencia del juego (un foul de un chico en perjuicio de un compañero) y le apuntó directamente al infractor, un pibe menor de edad: “Vos sos una mala persona”, dijo visiblemente ofuscado por lo que acababa de suceder en la cancha. La situación sacudió a todos los que estaba viendo, pero en el momento, más allá del malestar general, no hubo otro tipo de reacción. No parece una buena pedagogía para un responsable de transmitir valores a los juveniles, más bien se podría calificar como una canallada.

Gestiones en Wall Street

Alberto Fernández no quiere dejar nada librado al azar ante la posibilidad concreta de que resulte electo presidente en las elecciones de octubre. De hecho se podría decir que el candidato del Frente de Todos ya está pensando más en el día después que en la votación. Quizás por eso en los últimos días uno de sus hombres más cercanos mantuvo varias reuniones en Manhattan con hombres de Wall Street para transmitir los lineamientos económicos de su eventual gobierno. El encargado de llevar adelante esta sensible misión fue Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de CFK. Eso sí, aseguran que no se privó de criticar al FMI por permitir un sobreendeudamiento del gobierno de Macri.