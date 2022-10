Carolina Losada y sus palabras al voleo por TV

El año pasado cuando Carolina Losada, ex panelista de Baby Etchecopar y del programa Intratables, confundió la localidad santafesina Gobernador Crespo con el barrio porteño de Villa Crespo, estaba en campaña como precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio. Las bromas no se hicieron esperar, entre otras cosas se dijo que hacía "más agua que el Titanic", porque hacía más de 20 años que no vivía en la provincia. Pero este fin de semana y ya siendo senadora por Santa Fe, Losada se volvió a equivocar feo, en este caso, no hay nada de qué reírse.