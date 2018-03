Cambiemos va por Santa Fe

Cambiemos se apresta a vivir una gran interna en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) de la provincia, si es que toma vigor e impulso la decisión que tiene in péctore Luciano Laspina: convertirse en el candidato del PRO para enfrentar a José Corral, el intendente cambiemita y ucerreísta de la ciudad de Santa Fe. El macrismo santafesino empieza a habilitar el año político. El 2019 será el año electoral.

Laspina decidió en las últimas horas convertirse en postulante a gobernador, tras muchísimos pedidos en ese sentido que provinieron no sólo de dirigentes del macrismo, sino también de Elisa Carrió, quien lo nominó para estar al frente de la Casa Gris hace ya casi dos años.

El sorpresivo almuerzo entre Laspina y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el jueves en Casa Rosada, disparó todas las especulaciones. En esa reunión, Laspina le confirmó a Frigerio que sería de la partida en 2019. El presidente de la comisión de Presupuesto habló con su familia, antes de dar el sí, y comunicó la decisión a unos pocos conmilitones.

Sin embargo, para completar y oficializar la postulación, el rosarino quiere ser el candidato del consenso en el PRO Santa Fe (la Coalición Cívica está alineada) y algún guiño presidencial. "No quiero que sea un proyecto personal mío el motor de la candidatura. Debe ser una estrategia útil al partido, a Cambiemos y al presidente", sostiene el protagonista. Para ello, podría contar con la estructura del PRO, que parece haber dejado atrado las diferencias. "Hoy, el 95 por ciento está alineado, sin problemas", dicen desde la conducción.

En los pasillos macristas también corre el nombre del diputado provincial Federico Angelini como posible candidato a gobernador, algo que sorprendió porque el presidente del PRO provincial es visualizado como significativo armador del espacio. Incluso, antes de la definición de Laspina, un dirigente nacional que pasa sus días en una banca del Congreso consideró que Angelini sería de la partida.

"El 2018 es un año en el que distintos dirigentes estamos preparándonos para el caso de asumir responsabilidades. Para mí sería un honor estar en la misma lista que encabeza el presidente de la Nación como diputado nacional. Después de dos períodos como legislador provincial, ya cumplí un ciclo", dijo a LaCapital el legislador, quien agregó que no se opone a la candidatura de Laspina.

De acuerdo a estos dichos de Angelini, el diputado Laspina vería allanado el camino para convertirse en postulante a gobernador. En este contexto, Miguel del Sel le prometió que recorrerá la provincia para militar el voto. No es menor tener el apoyo de Lilita y el ex Midachi. Falta el espaldarazo presidencial.

Ni lerdo ni perezoso, luego de la frugal comida entre Frigerio y el titular de la comisión de Presupuesto, Corral aprovechó la visita de Marcos Peña a Santa Fe (el jueves) y distribuyó una foto en la que ambos aparecen conversando. El jefe de Gabinete, con los pulgares hacia arriba.

El ex titular de la UCR, a diferencia de lo que sostienen todos los dirigentes del PRO, se muestra convencido de que no habrá internas, y que él quedará convertido en candidato único. "No es fácil gobernar y ganar la provincia para un partido que empieza. El PRO tiene que consolidarse en Rosario, ganar Rosario", dicen cerca de Corral.

El mismo informante comparaba las fotos de Laspina con Frigerio y del intendente de Santa Fe con Peña. "Luciano jugó el 7 de espada y José el ancho de basto", comparó. Sin embargo, el que define es el as de espada, ni más ni menos que el presidente de la Nación.

"José debería entender que no se trata en esta nueva época de con quién se sacan las fotos Peña, Frigerio o Macri. Acá hay que consolidar Cambiemos en la provincia, y los funcionarios se sacan la fotos con todos los que representen a Cambiemos", agregó el informante. Desde el lado del macrismo rosarino, le contestan a Corral que él "debe ocuparse de mantener la ciudad de Santa Fe en el 2019, que va a tener un rival dificilísimo en (Emilio) Jaton".

A propósito, Corral revela a sus íntimos que no volverá a ser candidato a intendente de Santa Fe bajo ninguna circunstancia, y pone como potenciales postulantes de Cambiemos a Albor Cantard, y a las funcionarias de su gabinete María Martín y Andrea Valsagna. "Hay sucesión asegurada", dicen que dice.

Lo concreto es que Cambiemos va por la provincia de Santa Fe. Es uno de los Estados que en los pensamientos de Macri y Peña figura como prioridad. Los otros son Córdoba y Santa Cruz, esta última provincia como elemento simbólico. Si el macrismo logra vencer en Santa Fe y Córdoba, tendrá bajo su ala en 2019 a los distritos en los que vive el 75 por ciento de los argentinos.

Otra ficha que en Balcarce 50 suponen que podrán jugar a ganador es la chance de obtener mayoría en el Senado, merced no sólo a los triunfos en las provincias, sino a los legisladores que ingresan por la minoría. Peña es, al fin, un cultor del optimismo. Se verá qué dice la realidad.

En Santa Fe no habrá en 2019 elecciones a senador, algo que obtura, tapona, el histórico cursus honorum, con gobernadores que una vez terminados su mandatos van por una banca en la Cámara alta. Ante ese bloqueo de calendario, el gobernador Miguel Lifschitz quiere ir por otro período como gobernador, reforma constitucional mediante.

Un momento clave para describir las relaciones futuras entre Macri y Lifschitz será la propuesta que el gobierno nacional le hará a la provincia por la deuda que sigue sin pagar. Nadie es demasiado optimista, pero la Casa Gris aceptaría como parte de pago la entrega de terrenos fiscales desde la Nación. Nadie debería hacerse los rulos hasta conocerse la propuesta.

Al, fin la política santafesina comienza a abrir los cortinados. Aunque falte un poco más de tiempo para el gran show electoral, ha comenzado el juego de las candidaturas.