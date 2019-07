Buscando votos en Santa Fe

De buenas a primeras, el peronismo encontró en Santa Fe su mejor carta de presentación. Por la bota anduvo Alberto Fernández en estas horas, y —dicen— volverá a estar para cerrar la campaña. Con el anfitrión que esperaba: Omar Perotti.

Es curioso, y a la vez revelador, cómo cambió el talante y la realidad del peronismo santafesino. De perder elecciones encadenadas desde 2007, logró dar vuelta la taba, recuperar el pragmatismo perdido y volver al poder. Claro que contó con la colaboración inesperada de la mala gestión del Frente Progresista en materia de seguridad —área clave que hace perder elecciones—, y la también mala gestión nacional de Cambiemos en materia económica. No gobernar le sirvió para ganar.

La unidad y la elección de un buen candidato a gobernador hizo que hoy el peronismo local cotice sus acciones en bolsa. Aquí, todas las encuestas dan ganadora a la fórmula opositora por amplio margen. Quién te ha visto y quién te ve, Rosario. La misma ciudad en la que el PJ no gana una elección a intendente desde 1973.

Pese a todas las especulaciones respecto a los deseos ocultos del hierático Omar Perotti, éste se comportó como un correcto anfitrión durante la visita de Fernández. Reivindicó sus coincidencias y aprovechó la vidriera para hacerle llegar a Miguel Lifschitz dos mensajes: mostrar su diferencia de diagnóstico con el estado de la provincia y rechazar cualquier posibilidad de cogobierno antes del 10 de diciembre en materia de seguridad.

Le reclamó a la Casa Gris que ponga "toda su actitud" para enfrentar los desórdenes en la seguridad pública y le pidió "sus mejores esfuerzos" para frenar la ola de violencia en Rosario. Pareció también decir: "Hasta el 10 de diciembre gobiernan ustedes, no yo".

Pero ese será tema de otra columna, ahora toca auscultar el ingreso a las últimas dos semanas de campaña. Lo analizó mejor que cualquier analista político argentino el estadounidense Dick Morris, un consultor afamado en los 90, que contribuyó al triunfo de Bill Clinton.

"En la Argentina, el 70 por ciento vota por (Cristina) Kirchner o (Mauricio) Macri. Pero al 65 por ciento de la gente no le gusta Macri. Y al 70 por ciento no le gusta Kirchner. Es decir, que a la mayoría de los argentinos no les gusta la persona por la que votan. Es la primera vez que veo algo así. Es una anomalía", expresó en una entrevista.

En ese inédito escenario transcurre hoy la abúlica campaña, que por su falta de condimento se parece a la campaña del desierto. Habría que volver a Morris, quien asesoró al propio Macri, en sus primeras intervenciones electorales. "Macri es exitoso porque siempre hay un Kirchner en algún lugar. Si no, nadie le brindaría su apoyo", mensuró. Lo propio podría decirse del otro frente, aunque el candidato a presidente es Fernández y no Kirchner.

Hoy, en una entrevista con LaCapital, Roberto Lavagna pone el acento en algo que debería ser común a todas las referencias dirigenciales. El país estará con problemas agravados luego de los comicios si, a la hora de sentarse para evitar otro 2001, los referentes que hoy no se tratan como adversarios, sino como enemigos. Puede que, comparado con los temas a solucionar en 2020, el capítulo electoral sea sólo una obligación institucional.

Por ahora, lo único seguro respecto del futuro inmediato es que las Paso serán el gran censo que confirmará, o no, lo que dicen los sondeos previos, no oficiales. Se advierte en la casi totalidad de las muestras la victoria del Frente de Todos, en la Nación y en la provincia de Buenos Aires. Si eso se produce, el gobierno deberá jugar todas sus fichas a la primera vuelta. Pero el peronismo, también. A medida que aumente la polarización, también se incrementarán las chances de que no haya ballottage.

Pero no será neutro para el mientras tanto el resultado de la primaria. La economía parece estar esperando señales, sobre todo con el leve ascenso y posterior descenso del dólar. ¿Cómo tomarán los mercados los resultados de las Paso? De acuerdo a la respuesta, se sabrá si la moneda norteamericana seguirá "sedada" o pegará un salto, sacudida por el vaivén de los resultados. Parece atado con alambre.

Por lo pronto, la mala performance económica oficial se columpia con esa increíble tentación kirchnerista de autoboicotearse. Primero fue Cristina, con "pindonga" y "cuchuflito", y ahora con la enésima boutade del lenguaraz Aníbal Fernández. Después de haber comparado a la gobernadora María Eugenia Vidal con el cuádruple femicida Ricardo Barreda, el ex ministro del Interior le permitió decir al macrismo: "Gracias, caja de empleados". Con amigos como Aníbal, Juntos para el Cambio no necesita enemigos.

Que nadie crea que la elección está definida. Una buena parte de la sociedad ni siquiera definió el voto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo a LaCapital en su momento que, en las elecciones de 2015, casi el 38 por ciento de los electores decidió su voto el mismo día de los comicios.

Volviendo al Frente de Todos, Fernández logró recepcionar el apoyo de los gobernadores peronistas, menos de Juan Schiaretti. No sólo los peronistas, también Lavagna lo visualiza como un ariete de Macri. El candidato de Consenso Federal acusa al cordobés de haberle hecho una "trapisonda". Que nadie sea trémulo a la hora del análisis: muchos de los gobernadores esperarán los resultados de la Paso para definir los niveles de apoyo.

Si Fernández pierde, quedan los gobernadores. Y queda Macri presidiendo el país. "Más vale esperar un poco, no hay que poner todas las fichas en las Paso", dicen en la intimidad. Estas dos semanas que quedan serán claves para analizar los dichos de los arietes oficiales de campaña y comprobar si la hiperpolarización es un camino de ida.

Sin ninguna promesa, pero con miles de chicanas, empezó la cuenta regresiva.