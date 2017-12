Brian, presente imperfecto

"Qué pregunta me hiciste... después del clásico lo voy a decidir", respondió Brian Sarmiento cuando en un programa partidario leproso de una radio porteña lo consultaron por su continuidad en Newell's para 2018. "Lo estoy pensando", dijo en el medio de la frase. Algo que deja en intriga su permanencia en el equipo que irá armando Juan Manuel Llop. Una cuestión que debe preocupar en tierra rojinegra, más allá de que el rendimiento del 10 en los 8 partidos que jugó en la Superliga no fuera todo lo destacado que podía esperarse, sobre todo por su actuación en el clásico, por la derrota, por lo que sucedió antes y después de los 90 de juego. Es que por su característica, el mediocampista no pasa desapercibido, porque es mediático, polémico, peleador.





Leer más: Brian y el color del pecado





Leer más: Brian Sarmiento no aceptó las disculpas por las cargadas





El "combo" es el tema. Futbolísticamente aportó. Más allá de los 3 goles que marcó, ya que dos fueron de penal; porque cuando mejor rindió coincidió con buenos momentos del equipo en la victoria con Chacarita, en el triunfo ante River y en el primer tiempo frente a Racing. En lo negativo sin dudas está el clásico, porque no le salió una de las muy pocas que intentó. Porque se lesionó un par de veces, porque no terminó de convencer a los hinchas. Y afuera del campo de juego su rendimiento bajó. En especial al hablar antes del gran partido del domingo pasado. Lo que se conoció enseguida, lo que se supo después. Como ahora que trascendió el audio de la radio de Buenos Aires, ya que no habla con los medios rosarinos. ¿Por qué su silencio con los locales? "Por culpa de esos boludos (se refirió a quienes, según él, en Rosario no lo trataron como él cree debería ser) no tienen mi nota, que es la que más vende. Les jode la gente exitosa y a mí si más me tiran mierda, más grande me hacen", dijo para destacarse, en un autobombo innecesario.





Leer más: "Le pedimos disculpas", se lamentaron los hinchas canallas que se burlaron de Brian Sarmiento





Y con sus palabras, alentado por tratarse de un programa partidario, hasta se expresó duramente con el periodista rosarino Miguel Angel Tessandori, al que desafió: "A ese boludo ya lo voy a cruzar. No soy una persona agresiva, pero él seguramente no tenga los huevos de decir las cosas de frente como lo hace detrás de la pantalla". Un error del jugador al insultar y descalificar. Obviamente, la respuesta llegó: "Ojalá que me cruce en un estudio para ver si me puede responder las preguntas que yo le haría coherentemente", dijo el especialista en deportes de Canal 3.





bs.jpg Desazón. Brian Sarmiento no jugó bien y Newell's perdió frente a Central en Arroyito. Marcelo Bustamante

briansarmiento.jpg Brian Sarmiento, otra vez en el ojo del huracán.









Claro que lo trascendente debe ser lo que haga el jugador en el campo de juego. Y ahí entra a tallar la mirada del técnico. Quien también se refirió al "combo Sarmiento" y admitió que "es difícil decirle a un jugador que no haga esto o lo otro. Mientras en las prácticas y los partidos responda a las expectativas no es un problema. No hizo un mal torneo, marcó tres goles y dio varias asistencias sin jugar todos los partidos. Eso evalúo. De lo otro, se lo aconseja. Hablamos de esos temas, pero no se lo puede cambiar".

Ahora Brian está de vacaciones. En Punta Cana, desde donde también llegaron imágenes de discusiones con hinchas canallas, que también aprovecharon para cargarlo por el clásico. Y en los quince días de vacaciones se hablará mucho de su futuro.

Lo cierto es que el 3 de enero debería estar en Rosario para iniciar la pretemporada a las órdenes de Llop pensando en levantar el nivel de juego, para entonces sí darse el gusto de disfrutar en el Newell's del que es hincha. O decir adiós, con el sueño a medio cumplir.





04_FT_69351458__27-11-2017__0x0.jpg Miradas cruzadas. Brian festeja el gol agarrando el escudo y mirando a Pinola.