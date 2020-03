Alberto Fernández le hizo un guiño a River

"Soy futbolero y sé qué hay una disputa. Me parece que quisieron cargar en River una actitud individual que en verdad tuvo que ver más con lo que le pasó a un jugador de la reserva (Thomas Rodríguez, quien fue aislado para que le realizaran exámenes médicos por posible contagio de COVID-19, los que dieron resultado negativo) que con la decisión de que no se deba jugar al fútbol", consideró el presidente de la Nación Alberto Fernández al referirse a la decisión que tomó el club de Núñez de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán, por la 1ª fecha de la Copa Superliga, luego de resolver el cierre total del club en medio de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, al mismo tiempo aseguró que no ve con malos ojos que el torneo siga, pero sin público: "Me parece que el fútbol, como cualquier espectáculo que nuclea gente, es bueno que no lo hagamos con público. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la TV además accede a que todos lo transmitan mejor aún". Estas declaraciones las hizo antes de realizar el anuncio oficial a nivel nacional, en el que luego se expresó a favor de que "el pueblo pueda disfrutar del juego a través de la televisación de los partidos, y me gustaría que sea por televisión abierta (sin codificar)", claro que siempre jugando a puertas cerradas, al menos hasta el 31 de marzo.

AFA apuesta a seguir sin público

“En concordancia con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente Claudio Tapia y todo el comité ejecutivo, han dispuesto suspender todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo. En tanto, el resto de las categorías continuarán disputándose, sin público, tal lo informado días atrás y en sintonía con las medidas dispuestas por los organismos de salud nacional y según lo expuesto hoy por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Con estas palabras la AFA publicó ayer su postura tras las declaraciones efectuadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al anunciar las medidas preventivas a nivel nacional para combatir el coronavirus.

“Si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no veo inconvenientes”, sentenció el mandatario nacional y enseguida la AFA actuó en consecuencia.

De esta manera, todo hace suponer que hoy habrá más definiciones dirigenciales.

Sin embargo, para mañana está pautada una reunión entre los capitanes de los equipos de primera división y puede haber alguna medida contraria a la de continuar con la actividad de primera división.

Y lo mismo podría suceder con las categorías de ascenso.