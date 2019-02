Al gobernador se le infló el pecho

Inédita. Así habría que calificar la reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al hablar en Venado Tuerto frente al gobernador de la provincia y otras autoridades. Miguel Lifschitz había viajado a la ciudad del sur santafesino para abrir los sobres de la licitación para reformar el edificio donde funcionará el Centro de Justicia Penal. Después del discurso del propio gobernador y también del fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, le llegó el turno de hablar a Rafael Gutiérrez. Y fue entonces cuando el presidente del máximo tribunal de la provincia pronunció la frase que dejó perplejos a muchos. "Es histórico, nunca hubo tantos fondos y apoyo de un gobierno al Poder Judicial". A Lifschitz, claro, se le infló el pecho.

Otro pastor que quiere dar el salto

Parece un signo de estos tiempos, porque el de Granadero Baigorria no es el primer caso ni mucho menos: de hecho, hubo uno en Rosario, aunque la experiencia no tuvo el mejor final. Se trata de otro caso de un pastor evangélico que quiere dar el salto a la política. Se llama Mauricio Torrico y en estos días trabaja intensamente para armar una lista de candidatos a concejal. No funciona dentro de ninguna estructura política conocida y dice que quiere llegar al Concejo de la ciudad porque advierte que hay una crisis de representatividad de los políticos tradicionales y porque la gente se lo demanda. Habrá que ver si consigue los avales para anotar su lista y, en caso de ser así, qué respuestas obtiene en el electorado de la ciudad.

Presidente y algo así como el Papa de la UCR

La intervención de la convención provincial del radicalismo hasta diciembre, decidida esta semana por el comité nacional del partido, no parece haber puesto nervioso al presidente de la UCR de Santa Fe. Cuentan que para Julián Galdeano se trata de una cuestión más simbólica que con efectos reales y que mantiene su postura de liberar a los afiliados para que escojan a quién quieren votar entre Cambiemos y el Frente Progresista Cívico y Social, las dos alianzas con participación de radicales santafesinos. Por estos días Galdeano parece haberse convertido en una especia de Papa del radicalismo provincial con una postura conciliadora que, según parece convencido, la decisión del comité nacional no logrará modificar con la intervención. Falta saber qué pasará a la hora de armar las listas de candidatos.