Abuchear a Lionel Messi es insultar al fútbol

¿Por qué un sector de mexicanos no quiere a Lionel Messi? ¿Por qué determinados periodistas lo critican a mansalva? ¿Envidia? Lo cierto y concreto es que abuchear a Messi es insultar al fútbol. En un deporte tan hermoso ver en acción al mejor jugador del mundo resulta un placer y algo soñado por cualquier mortal, por algo los estadios revientan con su sola presencia. ¿O acaso no modificó la vida de Inter Miami y una liga ignota como la MLS? Si hasta surgió con mayor intensidad la reventa en cada encuentro del Diez y las garzas elevaron una popularidad que no tenían.