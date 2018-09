Abandono de persona en Pami

Tengo a mi hermano enfermo, le diagnosticaron neuropatía autoinmune y como ya es jubilado le corresponde Pami. Conseguir un turno con un neurólogo me llevó tres meses. Cuando fui el médico no estaba y me quisieron dar turno para seis meses después. Mi hermano tuvo que ser internado y por suerte empezaron a atenderlo. En abril pasado presenté todos los estudios y me rechazaron. Le hice hacer punción lumbar y gangliosidos, volvieron a rechazarlo. Presenté un recurso de amparo porque no pueden negarle un tratamiento. Esto es abandono de persona. Por favor, que alguien me ayude.

Elvira Góngora