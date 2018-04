A un año de las urnas

A casi un año de las elecciones provinciales de 2019, la política santafesina está en veremos respecto de candidatos seguros.

Ni el oficialismo ni la oposición tienen candidatos instalados, algo que no tiene demasiados antecedentes en Santa Fe. En otros tiempos, no tan lejanos, se sabía cómo sería la sucesión en el socialismo, qué camino tomaría el peronismo y cómo compondría el macrismo su política electoral. Hoy, nada de eso ofrece garantías.

La Casa Gris ha puesto como primer mojón la tan meneada cuestión de la reforma constitucional que, a esta altura, se convierte en clave para saber qué hará el Partido Socialista en 2019. Si hay reforma constitucional con reelección, se ordenará naturalmente la interna socialista. Eso es lo que todos creen. Pero, una elección de convencionales constituyentes, a tan poco tiempo de una convocatoria a comicios para designar a las autoridades provinciales, pone todo patas para arriba.

Si hay reforma constitucional Miguel Lifschitz será el primer candidato del Frente Progresista, de eso no hay dudas. Esa certeza, sin embargo, no puede reproducirse en el resto de las fuerzas políticas, por un episodio que trastoca el escenario electoral: no podrá convocarse a Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) porque no dan los tiempos.

Abiertas o cerradas

Imagine el lector en qué situación quedarían el Partido Justicialista y Cambiemos a la hora de tener que confeccionar listas únicas o llamar a internas cerradas en cada partido. Desde lejos, parece de cumplimiento casi imposible. El "casi imposible" es porque la política siempre depara sorpresas. O casi siempre.

Para Lifschitz la mejor noticia le vino desde el PJ. La decisión de no convocar al congreso partidario para que tome una determinación institucional sobre la reforma constitucional le permite al Ejecutivo intentar llevar a su redil a voluntades individuales del peronismo, sobre todo en el Senado. En paralelo, a algunos se les termina la gran excusa.

"Algunos senadores le dijeron a Miguel (por Lifschitz) que estaban a favor de la reforma con reelección, pero que deberían acatar lo que decida el partido. Ahora el PJ no va a decidir nada, entonces que voten a favor", reveló a LaCapital una fuente de la Casa Gris.

"Les quiero decir que va a haber reforma, con o sin reelección", les notificó la semana pasada el gobernador a sus funcionarios. Cerca de Lifschitz interpretan que esos dichos —los primeros en ese tono— fortalecen la idea de convocar a comicios de convencionales en paralelo a la elección a gobernador. En ese caso, el actual mandatario también irá como candidato a primer convencional.

Sin embargo, esa decisión no cae bien en otros dirigentes del oficialismo. "Las elecciones que hay que ganar son a gobernador y a intendente de Rosario, lo otro es para el bronce, como un premio consuelo. Sería tremendo que nos vayamos del poder pero festejemos ganar una elección de constituyentes", advierte el informante. De todos modos, toda esa cuestión está por verse. "El gran elector que tenemos es el gobernador, y eso es un avance. No se olvide que perdimos las elecciones legislativas y muchos nos daban por muertos. Ahora resulta que no quieren que Miguel sea candidato porque temen que les gane", reforzó un concejal rosarino del PS.

Tampoco Cambiemos tiene definido el escenario para una parada electoral. Hoy por hoy, sólo el radicalismo parece tener en pie dos contrincantes. Es tan rara la política santafesina que esos dos precandidatos (José Corral y Mario Barletta) no sólo pertenecen al radicalismo, sino también al mismo sector interno: Grupo Universidad.

En el PRO, todos esperan que Luciano Laspina defina si va a ser el candidato a gobernador, de lo contrario empezarán a cobrar más peso otros nombres, por caso Federico Angelini. Algunos, incluso, comenzaron a mencionar a Miguel Del Sel.

En el peronismo santafesino hay dos sensaciones. Una es de optimismo fulgurante por la posibilidad de una interna muy competitiva. La otra es de inquietud por la posibilidad de que el PJ sea intervenido por el inefable Luis Barrionuevo. Si hay una intervención, podría ser Barrionuevo o el delegado que envíe a Santa Fe el que digite los candidatos a diputado nacional.

El peronismo tiene en Omar Perotti a su mayor espada. El rafaelino puede traccionar votos que, con otro candidato, irían a Cambiemos. Una compulsa en primarias entre Perotti y María Eugenia Bielsa sería para alquilar balcones. "Estoy viendo qué voy a hacer. No lo tengo definido", dice la arquitecta cuando se la consulta. También se lanzó Marcos Cleri desde el kirchnerismo y, los senadores Armando Traferri, Joaquín Gramajo, José Baucero, Rubén Pirola y Armando Sosa, levantan la figura de Alejandra Rodenas desde un nuevo espacio.

A tal punto el peronismo se ha vuelto competitivo que el presidente de la UCR, Julián Galdeano, no pierde el deseo de convocar a una especie de Alianza Santafesina bis, incluyendo al socialismo para competir contra el PJ. Para el radicalismo santafesino, una cosa es si va Lifschitz como candidato del Frente Progresista a gobernador o si, finalmente, la reforma constitucional es una causa perdida.

Al margen de todos estos aprontes, hay un emergente que será clave para definir posicionamientos: las gestiones de los gobiernos nacional y provincial. Y, en ese sentido, la Casa Rosada con los problemas recurrentes de la economía, y la Casa Gris con la inseguridad, tienen mucho para hacer.