A Bullrich no lesalió bien la jugada

La ministra de Seguridad del gobierno nacional decidió meterse de lleno en la campaña electoral en Santa Fe. Fue así que en una reunión nacional de intendentes (aunque la mayoría eran de Cambiemos y radicales) elogió a José Corral y criticó a Mónica Fein por las políticas de seguridad que implementaron en cada una de sus ciudades. "Vienen por Rosario", fue el comentario de los concejales socialistas cuando conocieron el audio de Patricia Bullrich. Hasta ahí parecía una jugada política con rédito a favor del gobierno nacional y sus representantes territoriales. Lo que no tenían en cálculo era lo que pasó ayer en el estadio Monumental, cuando la seguridad no pudo garantizar que el plantel de Boca llegara al estadio. "Los que no pudieron controlar la seguridad de un micro, nos quieren explicar cómo se gobierna una ciudad", fue el comentario por lo bajo de los socialistas indignados con Bullrich. Y, además, ¿qué pensarán ahora los que recibieron su espaldarazo? Está claro que las cosas no salieron como la ministra esperaba. Otra vez...